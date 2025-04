Biedronka na Słowacji. Tego zazdroszczą Polakom

Na początku marca Jerónimo Martins otworzył pierwszą Biedronkę w słowackim Miloslavovie. W niedługim czasie pojawiły się kolejne sklepy m.in. w miejscowościach Zvolen i Považská Bystrica. Na tym jednak nie koniec, bowiem sieć planuje dynamiczną ekspansję na sąsiednim rynku i do końca przyszłego roku chce uruchomić co najmniej 50 nowych placówek.

— Naszym priorytetem jest oferowanie słowackim klientom świeżej żywności o wysokiej jakości i w najniższych cenach — mówił w marcu o wejściu firmy na słowacki rynek Maciej Łukowski, CEO Biedronki Słowacja, którego cytuje „Fakt".

Biedronka na Słowacji. Pierogi hitem

Czy Biedronka przypadła do gustu Słowakom? Wszystko wskazuje na to, że tak, a jeden produkt w szczególności. Podczas jednej z konferencji prasowych dyrektor generalny sieci handlowej Luis Araujo ujawnił, że nasi sąsiedzi upodobali sobie pierogi. Cieszą się one największym popytem, a słowaccy klienci zazdroszczą polskim konsumentom szerszej opcji wyboru tego produktu, chcieliby np. spróbować pierogów na słodko. W Polsce – jak zauważa gazeta – spektrum jest dość duże, coś dla siebie mogą znaleźć zarówno mięsożercy, jak i wegetarianie.

Araujo zdradził również, że Słowacy oczekują większego wyboru alkoholi, podkreślając, że wina cieszą się tam większą popularnością niż w Polsce, co wynika z odmiennych preferencji konsumenckich.

Polacy chcą dalszej walki Biedronki z Lidlem

Polacy oczekują natomiast dalszej wojny cenowej Biedronki z Lidlem. Z opublikowanego przed świętami badania UCE Research oraz Shopfully wynika, że ponad połowa konsumentów (53,5 proc.) liczy na zaostrzoną walkę cenową pomiędzy dyskontami. Kontynuacji wojny cenowej nie chce natomiast 21,2 proc. respondentów.

– Konsumenci oczekują i praktycznie zawsze oczekiwali lepszych cen, walki cenowej sklepów i to jest naturalny proces rynkowy, który po części narzucają same sieci handlowe. Z reguły konsumenci też wychodzą z założenia, że sieci handlowe bardziej powinny się „bić miedzy sobą” o ich uwagę i portfele – komentował Robert Biegaj, ekspert rynku z Shopfully.

