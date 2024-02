Ruszyła usługa Twój e-PIT. Możesz rozliczyć się przez internet

Pierwszy kwartał każdego roku to tradycyjnie czas podatkowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. 15 lutego oficjalnie wystartowała w Polsce usługa Twój e-PIT, która umożliwia rozliczenia podatków za 2023 rok.

Jak czytamy w serwisie podatki.gov.pl, od tego roku istnieje możliwość rozliczenia w usłudze przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnej produkcji rolnej, dzięki czemu może skorzystać z niej wielu nowych podatników.

Rozliczenie PIT przez internet

To już szósty rok z rzędu, gdy Polacy mają możliwość wywiązania się ze swoich skarbowych zobowiązań za pośrednictwem internetu. Obecnie usługa Twój e-PIT jest obsługiwana w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej.

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową usługa umożliwia złożenie zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP i informacji PIT-DZ.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych w Polsce cyfrowych usług przygotowanych przez administrację państwową. A z roku na rok zainteresowanie nią robi się coraz większe, o czym najlepiej świadczą liczby przytaczane przez przedstawiciela Krajowej Administracji Skarbowej.

– Z roku na rok nasza usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podatników. W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6 proc. złożyli w wersji papierowej. Dla porównania w 2018 r. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT trafiło do nas niecałe 7 mln zeznań, a 20 proc. deklaracji podatnicy złożyli papierowo – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marcin Łoboda.

Dużo szybszy zwrot podatku

Skorzystaniem z usługi Twój e-PIT szczególnie zainteresowane powinny być te osoby, którym zależy na szybszym uzyskaniu zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Przy rozliczeniu przez internet odbywa się to w terminie do 45 dni, a nie do trzech miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych zeznań papierowych.

Osobom, które będą potrzebować pomocy przy składaniu zeznania podatkowego przez internet, pomoże chatbot KASPRO, który będzie asystować przy wypełnianiu wniosku w internecie i odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozliczeń osób fizycznych.

