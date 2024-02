Amazon inwestuje miliard dol. w rozwój sieci logistycznej. Czy roboty zastąpią ludzi?

Amazon, czyli koncern, który początkowo wybił się na rynku jako jeden z liderów globalnego handlu w internecie, dziś jest obecny na wielu innych gałęziach przemysłu nowych technologii. Wystarczy wspomnieć tu chociażby o usłudze Amazon Prime Video, która bardzo szybko stała się konkurencją dla gigantów takich jak Netflix czy HBO Max.

Od jakiegoś czasu wiadomo było także o tym, że Amazon nie zamierza pozostawać w tyle, jeśli chodzi o wyścig w rozwoju sztucznej inteligencji. Plotkuje się m.in. o tym, że dzięki inwestycji w firmę Mantis Robotics, która opracowuje robotyczne ramiona do współpracy z ludźmi, Amazon chciałby w przyszłości znacząco zredukować liczbę personelu.

Amazon inwestuje mld dol. w AI i robotykę

Tymczasem dowiedzieliśmy się o kolejnej dużej inwestycji koncernu należącego do Jeffa Bezosa. Otóż zamierza on zainwestować okrągły miliard dolarów w start-upy pracujące nad sztuczną inteligencją i robotyką.

Jak poinformował „Financial Times”, specjalny fundusz Amazona, powołany na rzecz innowacji przemysłowych, zamierza zwiększyć inwestycje w firmy pracujące nad łączeniem najnowszych dokonań z zakresu sztucznej inteligencji z rozwiązaniami z pogranicza szeroko rozumianej robotyki.

Ważna przedstawicielka Amazona powiedziała gazecie, że „generatywna sztuczna inteligencja niesie ze sobą wiele nadziei w zakresie robotyki i automatyzacji”. Są to rozwiązania, na których Amazon chce się teraz skupić, a w 2024 roku tempo inwestycji dokonywanych przez fundusz na rzecz rozwoju tego typu innowacji ma znacząco przyspieszyć.

Czy maszyny zastąpią ludzi?

Amazon przeznacza właśnie kolejny miliard dolarów na prace nad zagadnieniami, które, przynajmniej w teorii, posiadają potencjał do tego, by w przyszłości dostarczyć gigantowi rozwiązań zdolnych do zastąpienia ludzi przez maszyny. W przeszłości były już drony mające dostarczać paczki, ale teraz przyszła chyba pora na naprawdę nowoczesne usprawnienia w zakresie funkcjonowania sieci logistycznej.

Czy w przyszłości Amazon zamierza zastąpić swoich ludzkich pracowników zautomatyzowanymi jednostkami, wyposażonymi w sztuczną inteligencję i najnowsze dokonania z dziedziny robotyki? Cóż, dziś nikt nie mówi tego jeszcze wprost, ale kolejne inwestycje koncernu, m.in. takie jak ta, pozwalają nam czytać między wierszami i wyciągać własne wnioski w tym zakresie.

