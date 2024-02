Bezos sprzedał akcje Amazona. Wzbogacił się o 2 mld dol.

Założyciel Amazona Jeff Bezos sprzedał ok. 12 milionów akcji firmy za ok. 2 miliardy dolarów - podała agencja Reutera. Na początku lutego Amazon Amazon poinformował, że Bezos docelowo sprzeda do 50 milionów akcji spółki.

Według Reutersa, założyciel Amazona Jeff Bezos sprzedał ok. 12 milionów akcji firmy. W wyniku transakcji jeden z najbogatszych ludzi na świecie otrzymał około 2 miliardy dolarów. Agencja podaje, że z dokumentów wynika, że sprzedaż miała w miejsce w zeszłą środę i czwartek. Bezos sprzedaje akcje Amazona Na początku lutego Amazon poinformował, że Bezos docelowo sprzeda do 50 milionów akcji firmy. Plan sprzedaży, obwarowany pewnymi warunkami, został przyjęty 8 listopada ubiegłego roku i według najnowszego raportu rocznego spółki ma zostać zrealizowany do końca stycznia 2025 roku, czyli za niespełna rok. Bezos ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego firmy i objął funkcję prezesa wykonawczego w 2021 roku. Według Bloomberg Billionaires Index Bezos obecnie jest drugą najbogatszą osobą na świecie. Jego majątek szacowany jest na 199,5 miliardów dolarów. Jak wynika z corocznego raportu o nierównościach przygotowanego przez Oxfam, czołowa piątka miliarderów od 2020 roku wzbogaciła się łącznie o 114 proc. Raport pokazuje, że majątek Elona Muska, Bernarda Arnault, Larry’ego Ellisona, Warrena Buffeta i Bezosa wyniósł w momencie badania łącznie 869 miliardów dolarów. Twórcy raportu zwrócili uwagę, że w czasie, gdy pięciu najbogatszych podwoiło swoje majątki, ponad pięć miliardów ludzi na świecie zbiedniała. Przyczyniły się do tego głównie inflacja i wojny, które wybuchły w kilku miejscach na świecie. Bezos założył Amazona w 1994 roku. Pierwotnie był jedynie sklepem internetowym z książkami. Od tego czasu firma przeobraziła się jednak w giganta handlu elektronicznego. Czytaj też:

