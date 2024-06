Polska firma Zondacrypto sponsorem prestiżowego wydarzenia. Wesprze zbiórkę dla Fundacji Księżnej Monako

Zondacrypto zorganizuje również śniadanie biznesowe z panelem dyskusyjnym „Regulacje w branży kryptowalut – okno na przyszłość” oraz bankiet inauguracyjny. Oficjalne otwarcie Top Marques Monako odbędzie się w czwartek o godzinie 10:00 rano i dokona go minister stanu Monako, Pierre Dartout.

Zondacrypto głównym sponsorem Top Marques Monako 2024

– Jako główny sponsor Top Marques, nie tylko potwierdzamy naszą pozycję lidera wśród giełd kryptowalut w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również globalnie promujemy markę Zondacrypto jako zaufanego partnera biznesowego. Fundacja Księżnej Monako Charlene koncentruje się na prewencji utonięć i edukacji przez sport. Dzięki zbiórce, którą wspólnie uruchomimy za pośrednictwem naszej giełdy, każdy użytkownik Zondacrypto będzie mógł wesprzeć Fundację. Wystarczy się zarejestrować – mówi Przemysław Kral, CEO Zondacrypto.

Wydarzenie nieoficjalnie rozpocznie się w środowy wieczór od bankietu sponsorowanego przez Zondacrypto. Jedną z gwiazd wieczoru będzie Jordane Saget, francuski artysta współczesny i uliczny. Ambasador wydarzenia, zaproszony przez Zondacrypto, to David Trezeguet – francusko-argentyński były piłkarz, mistrz świata (1998) i wicemistrz świata (2006) oraz mistrz Europy (2000) z reprezentacją Francji.

Rekordowa liczba premier motoryzacyjnych i Tesla Cybertruck w Europie

To już 19. edycja Top Marques Monako. Aż 13 samochodów z ikonami marki będzie miało swoje premiery, co jest rekordem w historii wydarzenia. Wśród premier będą modele Audi, Aston Martin, McLaren, Porsche oraz The New Quant, pierwszy samochód elektryczny bez baterii.

Wyjątkową atrakcją będzie możliwość zobaczenia na żywo Tesla Cybertruck – kultowego pojazdu, który miał swoją amerykańską premierę pod koniec ubiegłego roku. Cybertruck będzie prezentowany podczas wybranych wydarzeń w ramach Cyber Odyssey.

Z kolei miłośnicy klasyki będą mogli zobaczyć ponad 60 topowych sportowych aut XX wieku. Dodatkowo zaplanowano drugą edycję aukcji Ferrari „L’Astarossa”, organizowaną przez MonacoCarAuctions.

Dyskusje o regulacjach przy śniadaniu

Jednym z kluczowych punktów Top Marques Monako 2024 będzie śniadanie biznesowe „Regulacje w branży kryptowalut – okno na przyszłość” z panelem dyskusyjnym, zaplanowane na 7 czerwca. Moderatorem debaty będzie Przemysław Kral, CEO Zondacrypto. W debacie wezmą udział Piotr Obidziński, prezes klubu piłkarskiego Raków Częstochowa, Guido Buehler, niewykonawczy członek zarządu Zondacrypto, Lars Schlichting, ekspert prawa w dziedzinie kryptowalut i blockchainu, oraz Mattia Rattaggi, deweloper biznesowy fintech i Web3 oraz czołowy ekspert blockchain.

O Zondacrypto

Zondacrypto, jedna z największych regulowanych giełd kryptowalut w Europie, wywodzi się z Polski. Obecna na rynku od 2014 roku, posiada licencje operacyjne we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Estonii i Kanadzie. Działa zgodnie z przepisami prawa, m.in. rozporządzeniem MiCA oraz surowymi regulacjami estońskimi. Początkowo jako giełda bitcoin, z czasem przekształciła się w platformę wielowalutową oferującą ponad 70 czołowych kryptowalut w parach z tradycyjnymi walutami (EUR, USD i PLN), stablecoinami (USDT i USDC) oraz BTC i ETH. Organizacja, stworzona przez grupę wizjonerów, inwestorów i programistów, przyciągnęła już 1,2 miliona aktywnych użytkowników.