Polacy wolą zakupy z drugiej ręki. OLX ujawnia powody

Z raportu OLX wynika, że coraz więcej osób odwraca się od zagranicznych marketplace’ów na rzecz zakupów lokalnych oraz produktów z drugiej ręki. Trend re-commerce rośnie w siłę, przynosząc korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku.

Azjatyckie platformy tracą zaufanie Polaków

Mimo agresywnych kampanii reklamowych, wielu Polaków rezygnuje z zakupów na azjatyckich platformach. Główne powody? Aż 60% respondentów uważa, że czas dostawy jest zbyt długi, a 30 proc. otrzymało produkty niezgodne z opisem lub zdjęciem. Dodatkowo, niemal połowa ankietowanych uznała, że artykuły dla dzieci dostępne na tych platformach mogą być niebezpieczne.

Wyniki badań wskazują także na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa produktów. Niezależne testy wykazały, że niektóre zabawki czy ubrania mogą zawierać toksyczne substancje, znacznie przekraczające normy europejskie. Wpływa to nie tylko na zdrowie konsumentów, ale i na rosnącą niechęć wobec zakupów z dalekiego importu.

Czytaj też:

93 proc. Polaków zwraca na to uwagę. Dane nie pozostawiają złudzeń

Re-commerce. Rosnąca alternatywa dla e-commerce

Handel używanymi przedmiotami w internecie zyskuje na popularności. W ciągu ostatnich trzech lat wartość transakcji na OLX wzrosła aż o 25 proc., a prognozy na 2024 r. przewidują dalszy wzrost o 15 proc. Re-commerce to nie tylko oszczędność, ale także świadomy wybór ekologiczny. Konsumenci zyskują dostęp do tańszych, często unikalnych produktów, a jednocześnie zmniejszają ilość odpadów.

Jak podkreśla Arkadiusz Kawa, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

„Re-commerce to globalny trend, który odpowiada na rosnące potrzeby konsumentów i troskę o środowisko. Kupując z drugiej ręki, nie tylko oszczędzamy, ale także redukujemy emisję CO2 i zmniejszamy negatywny wpływ nadprodukcji”.

Bezpieczeństwo i wygoda zakupów w re-commerce

Jednym z kluczowych atutów zakupów w re-commerce jest większa kontrola nad jakością produktów. OLX wprowadził Pakiet Ochronny, który minimalizuje ryzyko nieudanych transakcji. Kupujący mogą sprawdzić produkt przed zaakceptowaniem zakupu i skorzystać z opcji zwrotu w przypadku niezgodności z opisem.

Co więcej, zwroty w OLX to zaledwie 1 proc. wszystkich transakcji, co stanowi ogromną różnicę w porównaniu do azjatyckich platform, gdzie liczba reklamacji i niezadowolonych klientów jest znacznie wyższa.

Czytaj też:

Długie kolejki do kas w Biedronkach. Powód jest jasny

Re-commerce napędza polską gospodarkę

Wzrost popularności zakupów z drugiej ręki to także szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Modele biznesowe oparte na re-commerce, takie jak odsprzedaż, odkupywanie czy wynajem, stają się coraz bardziej dochodowe.

Firmy logistyczne, serwisy naprawcze i punkty certyfikacji używanych produktów również zyskują na dynamicznym rozwoju tego sektora. Obecnie wartość rynku re-commerce w Polsce szacuje się na 9,5 miliarda złotych, a jego udział w e-handlu wynosi około 7,5 proc.

Przyszłość re-commerce w Polsce

Polacy coraz chętniej wybierają zakupy z drugiej ręki, a eksperci przewidują, że do 2025 r. wartość rynku wzrośnie o kolejne 15 proc. Kategoria „Dom i ogród” odnotowała wzrost o 50 proc. rok do roku, a popularnością cieszą się także książki, zabawki i odzież damska.

Jak podsumowuje Dagmar Bartels, szefowa ds. Public Affairs w Grupie OLX:

„Re-commerce to przyszłość handlu. Dzięki niemu konsumenci mogą kupować taniej, ekologicznie i bezpiecznie. W OLX nie tylko promujemy ten model, ale aktywnie angażujemy się w rozwój rynku re-commerce w Europie”.

Polacy coraz częściej podejmują świadome decyzje zakupowe, wybierając oszczędność, ekologię i bezpieczeństwo. W obliczu rosnących problemów z azjatyckimi platformami, re-commerce staje się nie tylko alternatywą, ale nowym standardem zakupowym w Polsce.

W badaniu omnibusowym realizowanym w formie CAWI udział wzięło 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Próba była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek oraz województwo.