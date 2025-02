93 proc. Polaków zwraca na to uwagę. Dane nie pozostawiają złudzeń

Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad własną regulacją dotyczącą jawności i równości płac. Zmiany są konieczne, ponieważ do 7 czerwca 2026 r. Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę w tym zakresie.

Dlaczego jawność wynagrodzeń jest tak ważna?

Obecnie jedynie około 30 proc. ofert pracy w Polsce zawiera informację o wysokości pensji. Tymczasem, według badań No Fluff Jobs, aż 93 proc. kandydatów uważa tę informację za kluczową. Transparentność płac wpływa na lepsze dopasowanie ofert do oczekiwań kandydatów, zwiększa zaufanie do pracodawców i przyczynia się do zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami.

Czy projekt ustawy ma luki?

Choć inicjatywa „Jasne zarobki” to krok w dobrą stronę, nie jest pozbawiona wad. Kluczowy problem to brak precyzyjnych zapisów dotyczących zawężenia widełek wynagrodzenia. Pracodawcy mogą więc publikować ogłoszenia z szerokim przedziałem płacowym, np. od 5 tys. do 20 tys. zł, co w praktyce niewiele zmieni. Podobny problem pojawił się na Słowacji, gdzie brak doprecyzowania sprawił, że obowiązek publikacji wynagrodzeń okazał się mało skuteczny.

Co na to pracodawcy?

Dla firm zmiany oznaczają konieczność uporządkowania polityki płacowej, określenia siatek wynagrodzeń i przygotowania zasad dotyczących podwyżek oraz awansów. Niektórzy pracodawcy obawiają się wzrostu kosztów związanych z wyrównaniem pensji, a także odpływu pracowników, którzy dowiedzą się o różnicach płacowych w firmie. Jednak w dobie łatwego dostępu do informacji rynkowych i rosnącej świadomości pracowników ukrywanie wynagrodzeń staje się coraz trudniejsze.

Korzyści dla rynku pracy

Transparentność wynagrodzeń oznacza oszczędność czasu dla obu stron procesu rekrutacyjnego. Kandydaci unikają wysyłania CV na oferty niezgodne z ich oczekiwaniami finansowymi, a rekruterzy otrzymują lepiej dopasowane zgłoszenia. To szczególnie istotne, gdy na jedno ogłoszenie potrafi aplikować ponad 100 osób, jak ma to miejsce w branży IT.

Czy Polska jest gotowa na jawność płac?

Niezależnie od tego, który projekt ustawy zostanie wdrożony, warto, by firmy już teraz przygotowały się do zmian. Przejrzystość wynagrodzeń to nie tylko zgodność z prawem, ale także zwiększenie renomy pracodawcy i lepsze dopasowanie kandydatów. Publiczna debata na ten temat może przyspieszyć wdrażanie nowych standardów, które w dłuższej perspektywie przyniosą korzyści zarówno firmom, jak i pracownikom.