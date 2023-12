Spacer po Marsie w rozdzielczości 4K. Zobacz niesamowity film prosto z Czerwonej Planety

Żyjemy w naprawdę niesamowitych czasach. Czasach, w których możemy podziwiać takie materiały wideo. Nie jest to oficjalny film wypuszczony przez NASA, ale to nie ma tutaj większego znacznie. Ważne jest natomiast to, że na wirtualną wycieczkę po Czerwonej Planecie możemy wybrać się dzięki pomysłowości jednego z internautów, który na bazie zdjęć, wysyłanych do NASA w przeszłości przez marsjańskie łaziki, stworzył zapierające dech w piersiach nagranie. Zapraszamy na spacer po Marsie w rozdzielczości 4K.

Powyższe nagranie możemy podziwiać dzięki pracy marsjańskich łazików o nazwach Spirit, Opportunity, Curiosity oraz Perseverance. Być może jeszcze za naszego życia podobne obrazy zobaczą na własne oczy pierwsi ludzie.

Pierwsi ludzie na Marsie – kiedy może się to wydarzyć?

W to, że ludzka stopa stanie na Czerwonej Planecie już w ciągu kilku najbliższych lat, najbardziej wierzy chyba Elon Musk. Kontrowersyjny, uwielbiany i jednocześnie znienawidzony wizjoner, który dał światu m.in. elektryczne samochody Tesla, przyznał jakiś czas temu, że według niego może to nastąpić już w 2029 roku.

To właśnie wtedy, według wstępnego planu, na Marsa wysłana zostać ma rakieta Starship wyprodukowana przez amerykańską firmę SpaceX (należącą oczywiście do Muska). W wywiadzie, którego Musk udzielił pod koniec 2021 roku, Elon Musk zaprezentował światu wizję, w której załogowy lot na Marsa odbędzie się, jeśli nie we wspomnianym 2029 roku, to „najpóźniej za 10 lat”. Trzymamy zatem kciuki, byśmy najpóźniej w 2031 roku byli świadkami wydarzenia o większym historycznym znaczeniu niż lądowanie człowieka na Księżycu.

Czytaj też:

SpaceX kupuje firmę produkującą spadochrony do statków kosmicznychCzytaj też:

Teleskop Webba odnalazł wodę w kosmosie. Przełomowe odkrycie