SpaceX kupuje firmę produkującą spadochrony do statków kosmicznych

SpaceX przejmuje firmę zajmującą się spadochronami, przygotowując się do pomocy NASA w powrocie na Księżyc. Firma Elona Muska kupuje Pioneer Aerospace, producenta spadochronów, które pomagają firmowym rakietom Dragon powrócić na Ziemię. Według wniosku o ogłoszenie upadłości na Florydzie SpaceX zapłaci 2,2 miliona dolarów firmie Pioneer, której spółka-matka niedawno ogłosiła upadłość.

To pierwsze przejęcie SpaceX i pierwsze od czasu, gdy w 2021 r. firma zapłaciła 524 miliony dolarów startupowi satelitarnemu Swarm w ramach posunięcia, które rozszerzyło jej sieć satelitarną Starlink.

Firma Pioneer, założona w 1938 r., dostarczyła spadochrony na potrzeby szeregu misji SpaceX i NASA, w tym wielu lotów załogowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz misji „Osiris Rex”, w ramach której pobrano próbki z asteroidy mającej 4,6 miliarda lat na Ziemię.

Przygotowanie do lotu na Księżyc

Decyzja o zakupie spółki nadchodzi w czasie, gdy SpaceX przygotowuje się do odegrania istotnej roli w powrocie NASA na Księżyc, a agencja kosmiczna planuje wykorzystać należący do tej firmy system rakiet Starship wielokrotnego użytku do wyniesienia astronautów na srebrny glob w 2025 r., po raz pierwszy od 1972 r.

Jednak SpaceX musi najpierw sprawić, aby statek kosmiczny wystartował i nie wyleciał przy tym w powietrze. Drugi lot testowy najpotężniejszej rakiety, jaką kiedykolwiek zbudowano, zakończył się na początku tego miesiąca kolejną kulą ognia, mimo że statek kosmiczny pomyślnie oddzielił się od swojego urządzenia wspomagającego.

