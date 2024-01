Sensacyjne odkrycie na Marsie. Prawdopodobnie są to gigantyczne pokłady wody

Jako ludzkość wciąż niewiele wiemy na temat tego, co może znajdować się na powierzchni lub pod powierzchnią Marsa. Badania na ten temat cały czas trwają i jeszcze wiele czasu minie, zanim ludzkość będzie mogła na poważnie snuć plany o kolonizacji Czerwonej Planety. Tymczasem w rejonie jej równika udało się ostatnio dokonać niesamowitego okrycia.

Sensacyjne odkrycie na Marsie

Naukowcy z Smithsonian Institution przy pomocy sondy badawczej odkryli na Marsie nietypowe osady, które mogą sugerować obecność na planecie ogromnych pokładów lodu wodnego. Są to o tyle sensacyjne doniesienia, że jeśli po serii bardziej zaawansowanych badań okażą się prawdą, to będą to największe pokłady zamarzniętej wody, jakie kiedykolwiek odkryto w środkowym obszarze Czerwonej Planety.

Badania wykazały, że gigantyczne pokłady lodu mogą znajdować się w formacji geologicznej Medusae Fossae, która rozciąga się na długości ponad 5 tys. kilometrów wzdłuż równika Marsa. Już dużo wcześniej, bo w 2007 roku inny zespół naukowców również natknął się na tym obszarze na nietypowe osady o grubości 2,5 km, ale ponad 15 lat temu nie wiedziano jeszcze, w jaki sposób mogły one powstać. Do ostatnich badań w tych okolicach – tych, które przyniosły ze sobą te sensacyjne doniesienia – wykorzystano najnowsze dane z radaru MARSIS, działającego w ramach misji Mars Expres.

Gigantyczne pokłady... wody?

Geolog Thomas Watters ze Smithsonian Institution zwraca uwagę na fakt, że odkryte właśnie osady mają grubość 3,7 km, a więc są jeszcze większe niż podejrzewano to przed kilkunastoma laty. Obiekty wznoszą się na wysokość kilku kilometrów i zostały wyrzeźbione przez intensywne wiatry przeczesujące powierzchnię Marsa.

Wszystko to wskazuje na to, że pod powierzchnią Czerwonej Planety mogą znajdować się gigantyczne warstwowe płyty zakopanego lodu wodnego. Jeśli za jakiś czas rzeczywiście okaże się to prawdą, to będziemy mieli do czynienia z sensacyjnym odkryciem największej ilości wody, jaka kiedykolwiek została odnaleziona w tej części Marsa. Naukowcy są zdania, że wystarczyłoby jej do wypełnienia Morza Czerwonego na planecie Ziemia.

