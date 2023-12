To był ważny rok dla podboju kosmosu. Agencje i prywatne firmy pokonały bariery

Każdego roku agencje kosmiczne i prywatne firmy są coraz bliżej uczynienia z nas gatunku wieloplanetarnego, przełamując po drodze bariery. Ten rok nie był wyjątkiem. W 2023 r. wystrzelono przełomowe rakiety, bezprecedensowe misje księżycowe i niezwykłe odkrycia naukowe.

Wielka rakieta SpaceX

Jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń związanych z lotami kosmicznymi tej dekady miało miejsce w 2023 r., po tym, jak SpaceX wystrzeliła po raz pierwszy swoją gigantyczną megarakietę Starship w całkowicie złożonej formie.

SpaceX Elona Muska pokazało wcześniej, że może samodzielnie latać statkiem kosmicznym Starship. Jednak firma nigdy nie próbowała wystrzelić go na superciężkim wzmacniaczu, co było niezbędnym krokiem do wyniesienia statku kosmicznego w przestrzeń kosmiczną.

Pierwszy lot, po udanym starcie, zakończył się eksplozją rakiety, która wymknęła się spod kontroli. Drugą próbę przeprowadzono w listopadzie. Rakieta eksplodowała po 8 minutach od startu, w górnych warstwach atmosfery.

Rakieta z drukarki 3D

Relativity Space pokazało możliwości swoich potwornych drukarek 3D, wystrzeliwując i latając rakietą złożoną w 85 proc. z drukowanych materiałów. Terran 1 pomyślnie oddzielił się od swojego pierwszego etapu, ale nie dotarł całkiem na orbitę.

Firma zamierza teraz opracować jeszcze większą rakietę o nazwie Terran R, która ma pokonać Muska na Marsa. Choć firma Relativity będzie nadal rozwijać prace nad rakietami, jej głównym celem jest zademonstrowanie mocy drukarek 3D, które pewnego dnia będą mogły zostać wykorzystane do tworzenia niestandardowego sprzętu dla marsjańskich osadników, powiedział wcześniej Business Insiderowi dyrektor generalny firmy Tim Ellis.

Blue Origin

Tymczasem Blue Origin Jeffa Bezosa otrzymało bardzo potrzebne wotum zaufania od NASA. W maju stała się drugą prywatną firmą, po SpaceX, która podpisała upragniony kontrakt agencji na opracowanie technologii umożliwiającej lądowanie astronautów na Księżycu. Firma otrzymała 3,4 miliarda dolarów.

Firma otrzymała także kontrakt NASA na Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), co oznacza, że New Glenn, orbitalny pojazd nośny o dużym udźwigu opracowywany przez Blue Origin, będzie mógł w swoim pierwszym locie przewieźć ładunek badawczy na Marsa.

Wyścig na Księżyc

Chiny po raz kolejny zademonstrowały swoje precyzyjne możliwości w zakresie inżynierii lotów kosmicznych, zgłaszając, że w lipcu osiągnęły orbitę rakietą napędzaną metaloksem – złożonym paliwem ciekłym składającym się z metanu i tlenu. W ten sposób kraj pokonał kilka amerykańskich firm próbujących pozyskać paliwo metaloksowe.

Roscosmos próbował pokonać takie kraje jak Chiny, USA, Japonia i Indie, starając się jako pierwszy wylądować zrobotyzowaną misją w pobliżu południowego bieguna Księżyca, strategicznie ważnego miejsca dla nadchodzących misji księżycowych.

Indie zaskoczyły świat w sierpniu, kiedy stały się pierwszym krajem, który wylądował statek kosmiczny w pobliżu południowego bieguna Księżyca i czwartym krajem, który kiedykolwiek wylądował na Księżycu.

Łazik wielkości psa Chandrayaan-3, wypuszczony przez sondę kilka dni po wylądowaniu, zebrał kluczowe informacje o glebie Księżyca przed wyłączeniem się we wrześniu.

Europa nadrabia

W styczniu Wielka Brytania podjęła próbę pierwszego wystrzelenia rakiety z ziemi brytyjskiej ze swojego nowego portu kosmicznego w Kornwalii w Newquay. Jednak uroczystości zostały przerwane, gdy rakieta Virgin Orbit nie dotarła na orbitę. Był to cios dla portu kosmicznego, ponieważ wkrótce potem firma Virgin Orbit, jego jedyny wymieniony na liście klient, została zamknięta.

