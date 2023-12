Starlink ma już ponad 2,3 mln użytkowników. To kolejny udany projekt Elona Muska

Chyba każde z przedsięwzięć budowanych obecnie przez multimiliardera Elona Muska ma w sobie coś innowacyjnego i na swój sposób przełomowego. Wystarczy wspomnieć chociażby o firmie SpaceX. Usługa Starlink, czyli telekomunikacyjny system satelitarny, oferujący dostęp do szerokopasmowego internetu praktycznie z każdego zakątka świata, jest rozwijana właśnie w ramach tego kosmicznego projektu kojarzonego przede wszystkim z prywatnymi lotami w kosmos i przygotowaniami do pierwszych w historii załogowych lotów na Marsa.

Mimo wszystko Starlink to nieco bardziej przyziemna koncepcja niż to, z czym kojarzony jest SpaceX, choć w obu tych przypadkach mamy do czynienia z projektem mocno oderwanym od Ziemi.

2,3 mln użytkowników Starlinka

Świat obiegła właśnie informacja o tym, że ze Starlinka korzysta już ponad 2,3 mln użytkowników. To wynik o 300 tys. wyższy niż miało to miejsce w poprzednim kwartale tego roku.

Informacja o pozyskaniu ponad 2,3 klientów to dobra okazja, by przypomnieć, że w Polsce ze Starlinka można korzystać od września 2021 roku. W sumie usługa jest dostępna w ponad 70 krajach świata, na siedmiu różnych kontynentach.

Satelitarny internet szerokopasmowy od Elona Muska działa dzięki pracy ponad 5 tysięcy satelitów krążących wokół Ziemi. Docelowo ma być ich ponad 40 tys.

Starlink pomaga Ukrainie

Satelitarna łączność internetowa z logiem Starlinka odgrywa istotną rolę w prowadzeniu ukraińskich działań wojskowych na froncie wojny z Federacją Rosyjską. Terminale zbudowane z myślą o funkcjonowaniu tej usługi pozwalają zachować bojową łączność nawet w przypadku zniszczenia systemów internetowych oraz telefonii komórkowej.

