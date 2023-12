NASA szuka życia w kosmicznym oceanie. Atomowa sonda zbada wodę pod księżycem Jowisza

Poszukiwanie życia we wszechświecie to jedno z najważniejszych zadań Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, w powszechnej świadomości – również dzięki popkulturze – znanej po prostu jako NASA. Jej kolejnym odkryciem może być ogromny podziemny ocean, znajdujący się pod Europą – czwartym co do wielkości księżycem Jowisza z grupy księżyców galileuszowych i szóstym co do wielkości satelita w Układzie Słonecznym.

Życie pod Europą – księżycem Jowisza

O tym, że pod lodową skorupą Europy znajduje się prawdopodobnie ocean ciekłej wody, wiadomo już od jakiegoś czasu. Teraz dowiadujemy się natomiast, że to tajemnicze miejsce we wszechświecie może zostać zbadane przez specjalną sondę napędzaną atomem. Za projektem badawczym stoi oczywiście NASA. Agencja podzieliła się nawet koncepcyjną grafiką przedstawiającą atomową sondę, która ma zostać wysłana na księżyc Jowisza.

Amerykańcy naukowcy są przekonani o tym, że Jowisz jest drugą, po Marsie, planetą Układu Słonecznego, która może skrywać pierwsze w historii dowody na istnienie pozaziemskiego życia. Specjalne poszukiwania odbywają w myśl filozofii „follow the water” (z ang. podążaj za wodą), a to dlatego, że to właśnie woda stanowi fundamentalny budulec całego ziemskiego życia.

Misja: odnaleźć życie w pozaziemskich pokładach wody

Największym wyzwaniem amerykańskiej agencji kosmicznej jest teraz przebicie się przez powłokę ciała niebieskiego i dotarcie do głęboko położonych pokładów ciekłej wody, mogącej kryć pierwsze w kosmosie dowody na istnienie nowych biologicznych organizmów. Dokonać ma tego właśnie wspomniana wcześniej atomowa sonda Kriobot, która ma wykorzystywać wiele rozwiązań technologicznych stosowanych m.in. w badaniach lodowców.

