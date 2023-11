NASA startuje z serwisem VOD. NASA Plus to wyjątkowa oferta za darmo

Nietypowa oferta właśnie pojawiła się na rynku VOD. Obok gigantów takich jak Netflix czy Disney swoją zawartość zaczęła bowiem oferować Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.

NASA Plus – VOD o kosmosie zupełnie za darmo

Usługa strumieniowania treści nosi nazwę NASA Plus i jest częścią odmienionej oficjalnej aplikacji Agencji, dostępnej na iOS, Androidzie. Internauci mogą też znaleźć treści na specjalnie przygotowanej stronie plus.nasa.gov.

Nowa usługa obiecuje wiele rodzajów treści od programów przeznaczonych dla najmłodszych po szczegółowe dokumenty dla dorosłych fanów kosmosu. Co ciekawe, organizacja udostępnia dość znaczne zasoby wideo bez ani jednej reklamy i nie oczekuje, że użytkownicy będą opłacać subskrypcję.

Jak mówi Marc Etkind, zastępca administratora w centrali NASA, nowa platforma ma być portalem zachęcającym do wspólnej eksploracji nieznanego kosmosu. Treści mają po prostu inspirować i uczyć widzów – nie są nastawione na zarobek. Zgodnie z zapowiedzią, na NASA Plus znajdziemy najróżniejsze treści dotyczące kosmosu. Niektóre programy tam serwowane wygrały nawet nagrody Emmy, co może stanowić o ich jakości.

Co można oglądać na NASA Plus?

W ofercie aplikacji znajdziemy m.in. serial dokumentalny opisujący zjawiskowe zdjęcia uchwycone przez najnowszy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Inna seria ukazuje zaś podróż niezwykle zaawansowanego urządzenia od konceptu, przez budowę w laboratorium, aż do umieszczenia obserwatorium na orbicie Ziemi.

Ciekawa może być też seria Moon 101. Wprowadza ona widzów w zagadnienia eksploracji Księżyca w erze misji Apollo, lecz tłumaczy też wyzwania, jakie czekają astronautów w przyszłości oraz wyjaśnia zagadki naszego naturalnego satelity.

Programy dla młodszych to głównie serie edukacyjne, skupiające się na wyjaśnieniu podstaw funkcjonowania kosmosu, działania planet czy gwiazd. W krótkiej serii pojawia się Jednak nawet Elmo z Ulicy Sezamkowej, który odwiedza siedzibę NASA i rozmawia z astronautami. Inne opcje dla dzieci to m.in. programy poświęcone zagadnieniom zmian klimatu.

Znajdziemy też nieco inspirujących materiałów, na przykład serię opisujące osobiste historie czarnoskórych astronautów NASA i ich ścieżkę do pracy w Agencji czy hiszpańskojęzyczne programy opowiadające o latynoskich pracowników działających w NASA.

NASA Plus oferuje też dodatkowe opcje ponad VOD. Są to m.in. transmisje na żywo z kluczowych startów czy misji na pokładzie ISS, podcasty dotyczące tematów kosmicznych, a nawet alerty informujące o zjawiskach możliwych do zobaczenia na nocnym niebie.

