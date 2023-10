Mars był pełen rzek. Nowe odkrycie NASA

Choć od lat nie wykluczamy życia na Marsie, jak na radzie ludzkość nie znalazła żadnych definitywnych dowodów na jego obecnie lub przeszłe istnienie. Zespół kosmicznych geologów ostatnio przybliżył się jednak do odkrycia tej tajemnicy.

Mars był pełen rzek? To pokazały dane Curiosity

Podstawą badania zespołu z Uniwersytetu Stanu Pensylwania były dane miarowo kolekcjonowane przez marsjański łazik Curiosity. Informacje zebrane przez maszynę sugerują, że Mars mógł mieć bardzo dobre warunki do podtrzymania życia. – Znajdujemy dowody na to, że Mars prawdopodobnie był planetą rzek. Widzimy te ślady na całej planecie – przekonuje profesor Benjamin Cardenas, zarządzający zespołem naukowców.

Wskazywać mają na to liczne kratery widoczne na powierzchni Marsa. Specjaliści mówią, że formacje te nigdy wcześniej nie były rozważane, jako stworzone przez wodę, a mogą stanowić starodawne koryta rzek. Skąd ten pomysł?

Po wykorzystaniu dostępnych zdjęć satelitarnych, fotografii Curiosity i pomiarów terenu w 3D przeprowadzono zaawansowane symulacje naturalnej erozji, która mogła wystąpić na Czerwonej Planecie. Siły, które kształtowały powierzchnię Marsa przez tysiąclecia, najprawdopodobniej odpowiedzialne są za specyficzne kratery, zwane przez specjalistów formacjami „ławki” oraz „nosa”.

– Ta analiza nie jest odtworzeniem punktu w czasie, ale zapisem długich zmian. To, co widzimy na Marsie dzisiaj, to pozostałości aktywnej historii geologicznej. To nie krajobraz zamrożony w czasie – przekonuje profesor Benjamin Cardenas.

Dane z Ziemi pomogły w badaniu Marsa

Co ciekawe, naukowcy wykorzystali przy symulacji przykład z Ziemi. To skompilowane około 25 lat temu dane stratygraficzne dotyczące dna Zatoki Meksykańskiej. Chodzi o dokładne skany licznych warstw kamieni, podłoża i najróżniejszych materiałów geologicznych, które osiadały w tym miejscu przez miliony lat. Ćwierć dekady temu informacje te zebrały firmy paliwowe.

Wykorzystując przykład naturalnej erozji i stosując go do map satelitarnych badacze zasymulowali ogromny okres zmian, jaki przeszła planeta. W wyniku symulacji na Marsie pojawiły się „ławki” i „nosy”, które łazik Curiosity udokumentował w kraterze Gale.

– Nasze badania wskazują, że Mars mógł mieć zdecydowanie więcej rzek, niż poprzednio sądziliśmy. Zarysowuje to zdecydowanie bardziej optymistyczny obraz istnienia na planecie pradawnego życia. To wizja Czerwonej Planety z większością powierzchni z warunkami do życia – podkreśla Cardenas.

