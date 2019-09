W Gdańsku przedstawiciele Amazona opowiedzieli o innowacyjnych technologiach

Gospodynią czwartej edycji Innovation@Amazon była Alexa, mózg głośnika Amazon Echo, która w asyście Rafała Kuklińskiego, dyrektora Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, pokazała swoje umiejętności w zarządzaniu inteligentnym domem.

– Witamy w domu przyszłości. Przeprowadzę Państwa przez dzień w domu Alexy. Wróciłem do domu z pracy i witam się z Alexą: „Hi Alexa”. To uruchamia zbudowaną rutynę, czyli podnoszą się rolety, włącza się światło i muzyka – opowiadał Kukliński, który chwilę później wydaje komendę „Alexa, play Grand Tour on my TV” (włącz program „Grand Tour” w telewizji).

Co jeszcze potrafi Alexa? Wyświetlić na tablecie przepisy potraw na kolację, włączyć czajnik na herbatę, poodkurzać specjalnym robotem rotacyjnym, a nawet włączyć romantyczny moduł (odpowiednia muzyka i światła, opuszczone rolety) i życzyć dobrej zabawy. A przed snem zamknie elektryczny zamek w drzwiach wejściowych i pogasi światła. Pomoc Alexy nie sprowadza się tylko do wyręczania lokatora – dzięki modułowi Amazon Fashion urządzenie potrafi też doradzić jak się ubrać do pracy.

Popisy Alexy w trakcie Innovation@Amazon były okazją do przypomnienia, że asystentka Amazona bazuje na polskim syntezatorze głosu Ivona, a obecność Amazona w Polsce rozpoczęła się od przejęcia Ivony. Alexa to wielotysięczny zespół na całym świecie i bardzo skomplikowany produkt. W samym Gdańsku pracuje nad nim kilkaset osób - rozwijana tu syntezy mowy wykorzystywana jest we wszystkich urządzeniach Amazona. Swoją siedzibę mają tu także zespoły odpowiedzialne za przetwarzanie danych do uczenia systemów rozpoznawania i rozumienia mowy.

Dlaczego Alexa jeszcze nie mówi po polsku?

Kukliński zapewnia, że już nad tym pracują. – To nie jest tak, że my tworzymy sam język dla Alexy. My budujemy doświadczenie, umiejętność, najlepszą wartość dla klientów w danym obszarze świata, co oznacza, że musimy zadbać o to, aby ich w tym obszarze rozumieć. Więc np. w Kanadzie Alexa musi mówić i rozumieć dwoma językami – angielskim i francuskim. Trzeba nauczyć ją rozpoznawania mowy i języka naturalnego, czyli jaka jest intencja rozmówcy i synteza mowy. A na wierzchu tego wszystkiego jest cały zestaw serwisów, które trzeba zintegrować z Alexą – tłumaczył Kukliński.

Równolegle z pokazami umiejętności Alexy odbywały się wykłady. Barbara Pogorzelska mówiła o sposobach wykorzystywania TensorFlow w Amazon SageMaker. Giuseppe Porcelli opowiadał w jaki sposób usługi AWS Glue, Amazon Athena, Amazon EMR i Amazon SageMaker pozwalają łatwo budować kompleksowe architektury uczenia maszynowego. Tomasz Stachlewski wyjaśnił jak zbudować globalną aplikację internetową VOD, bez użycia jednego serwera. A gość specjalny Stefano La Rovere, regionalny menedżer ds. inżynierii w Centrum Badań i Rozwoju Amazon, opowiedział o najnowszych rozwiązaniach Amazonu w dziedzinie robotyki.

Cały dochód z biletów wstępu z tegorocznej edycji Innovation@Amazon i towarzyszących jej warsztatów został przekazany na rzecz fundacji „MożeszITy”. Organizacja pomaga wychowankom domów dziecka – zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym – zbudować samodzielną przyszłość i znaleźć pracę w branży IT.

Roboty Amazona

Amazon, oprócz urządzeń konsumenckich, tworzy również nowoczesne rozwiązania w robotyce, które wspierają pracowników w Centrach Logistyki E-Commerce na całym świecie. Tylko w Polsce firma wykorzystuje ponad 3500 urządzeń Amazon Robotics. Przypomnijmy, że Amazon działa w Polsce od 2014 r. Firma stworzyła ponad 16 000 stałych miejsc pracy, w tym zarówno na stanowiskach poziomu początkowego jak i specjalistycznych w obszarze HR, IT, logistyki czy inżynierii. Amazon posiada w Polsce siedem Centrów Logistyki (w Sadach k. Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie k. Szczecina, Okmianach k. Bolesławca, Pawlikowicach k. Łodzi oraz Bielanach Wrocławskich, gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku oraz biuro Amazon Web Services w Warszawie.

