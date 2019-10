Został milionerem robiąc „Wiedźmina”. Teraz tworzy telefon komórkowy bez internetu

Masz dość ciągłych powiadomień i uczucia, że non stop jesteś podłączony do internetu? W przyszłym roku na rynku pojawi się Mudita Pure. Telefon, który będzie kosztował 1500 zł, został właśnie ufundowany na Kickstarterze. Firma, która go stworzy, należy do Michała Kicińskiego, który znany jest głównie ze stworzenia CD Projekt RED i platformy gog.com. Kiciński w ostatnim czasie odciął się nieco od działalności w branży gier. W wywiadach mówił, że kosztowało go to zbyt wiele stresu i że musi odpocząć od ciągłego stresu i życia w biegu. Postanowił także, że stworzy produkt, który pomoże w tym innym. Tak powstał pomysł telefonu bez internetu.

Bądź offline

Czym wyróżnia się konstrukcja? Głównie swoją prostotą i tym, że posiada niezbędne funkcje, a także bardzo niewielką ilość dodatków. Te, które zostały zaimplementowane, mają pomagać w oderwaniu się od skresującego otoczenia i zrelaksowaniu się. Główna zaleta, którą przedstawiają twórcy to więcej czasu na zajęcia w świecie realnym.

W opowieści Michała Kicińskiego można wyczyć pewien żal. Chwali się, że szybko trafił na listę najbogatszych Polaków, ale kosztem tego, że nie ma rodziny i niemal żadnych innych zainteresowań. Swoje całe życie poświęcił pracy w CD Projekcie. Nowa firma miała pokazać, że da się znaleźć szczęście będąc offline

Nie rozprasza

Jak zapewnia producent, telefon został stworzony w taki sposób, aby nie rozpraszał i nie odciągał nas od codziennych obowiązków, a także nie wyrywał ze snu, czy chwil wypoczynku. Jego konstrukcja nie zachęca także do bezmyślnego pochłaniania treści w mediach społecznościowych poprzez ciągle przesuwanie palcem po ekranie i przewijanie tablic na Facebooku czy Instagramie.