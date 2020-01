FBI prosi Apple o pomoc w odblokowaniu iPhone'a sprawcy tragicznej strzelaniny

Jak informuje stacja NBC News, FBI zwróciło się w oficjalnym liście do firmy Apple. Śledczy proszą o pomoc w odblokowaniu iPhone'a, który należał do Mohammeda Saeed Alshamrani'ego - sprawcy strzelaniny w bazie marynarki wojennej USA w Pensacola na Florydzie. 21-latek, który brał udział w treningu strzeleckim, zabił troje i ranił ośmioro żołnierzy. Jego motywy nie zostały podane opinii publicznej, ale wiadomo, że wcześniej w mediach społecznościowych, otwarcie krytykował wsparcie USA dla Izraela. Wpisy przedstawiały Stany Zjednoczone jako państwo antyislamskie.

Ważną częścią śledztwa ma być zbadanie zawartości telefonu sprawcy i jego lista połączeń oraz wiadomości. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ jego iPhone pozostaje zablokowany. FBI poprosiło Apple o pomoc w odblokowaniu urządzenia, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze, podobne prośby, śledczy raczej nie powinni mieć dużych nadziei na pomoc. Gigant technologiczny z Cupertino wielokrotnie odrzucał podobne prośby. Jednocześnie przedstawiciele Apple twierdzą, że przekazali już wszystkie możliwe dane związane ze sprawcą do FBI. Miało mieć to miejsce zaraz po strzelaninie.

Firma twierdzi, że jej telefony zbudowane są w taki sposób, że nawet producent nie ma możliwości ich odblokowania. Wymagałoby to bowiem posiadania „uniwersalnego klucza”, który pozwalałby na dostanie się do milionów urządzeń. To zdaniem Tima Cooka, szefa Apple, mogłoby prowadzić do wywierania presji na programistach firmy, a także było potencjalną luką bezpieczeństwa.

