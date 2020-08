Hej, Siri, Apple znowu stanie przed sądem. Chiński start-up domaga się ponad 1,4 mld dolarów

Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology Co., Ltd., znane także jako Xiao-i, czyli chiński start-up technologiczny, pozwał Apple. Jak twierdzą Chińczycy, jedno z najbardziej znanych rozwiązań software'owych firmy, czyli asystent głosowy Siri narusza patent, który został złożony w 2004, a zatwierdzony w 2009 roku.

Miliardowe odszkodowanie

Xiao-i domaga się od Apple wypłacenia 10 miliardów yuanów, czyli około 1,43 mld dolarów odszkodowania. Dodatkowo firma nakazuje Apple'owi zaprzestania tworzenia, wykorzystywania i sprzedaży produktów, które naruszają patent. Należy zaznaczyć, że Siri wykorzystywana jest we wszystkich mobilnych urządzeniach firmy. To nie tylko popularne iPhone'y, ale także iPady, oraz iWatche, czyli zegarki produkowane przez giganta z Cupertino, czy słuchawkach AirPods.

Agencja Reutersa zwróciła się do Apple z prośbą o komentarz w tej sprawie, ale nie uzyskała oficjalnej odpowiedzi.

To kolejny z serii procesów, które chińska firma wytacza Apple. Historia sporów między firmami ma już dekadę. Pierwszy raz Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology Co., Ltd. pozwało firmę Tima Cooka w 2012 roku. Wtedy również chodziło o technologię rozpoznawania głosu.