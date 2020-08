Smartfon kontrolowany za pomocą implantu mózgu? Elon Musk w piątek pokaże swój przełomowy produkt

Elon Musk zapowiedział, że już w ten piątek firma zaprezentuje działające „urządzenie”. Prawdopodobnie chodzi o interface mózg-maszyna. Konferencja, na której Neuralink pokaże produkt, odbędzie się o 18 czasu lokalnego, czyli dokładnie o północy z czwartku na piątek czasu polskiego.

Dogonić Sztuczną Inteligencję

Firma i jej właściciel uważają, że rozwijanie technologii wspierania ludzkiego mózgu jest niezbędne, aby móc w przyszłości konkurować ze sztuczną inteligencją. Na razie rozwiązania będą się jednak ograniczać do możliwości kontrolowania urządzeń elektronicznych za pomocą fal wysyłanych przez mózg. Za pomocą implantu możliwe ma być bezdotykowe obsługiwanie smartfonów i laptopów.

Groźniejsza od broni atomowej

Elon Musk wielokrotnie przestrzegał przed rozwojem Sztucznej Inteligencji w takiej formie, jaką promuje np. Mark Zuckerberg. Ekscentryczny miliarder uważa, że jest to „zagrożenie większe niż broń atomowa”. – Jeśli sądzicie, że komputer nie może stać mądrzejszy od was, to jesteście głupsi, niż wam się wydaje – powiedział Elon Musk. Dodał, że ludzie, którzy najbardziej się mylą w kwestii Sztucznej Inteligencji to ci najmądrzejsi. To właśnie im najtrudniej zrozumieć, że komputer może ich prześcignąć intelektualnie.

– Walę w ten bęben od dekady. Powinniśmy być zaniepokojeni tym, w którą stronę zmierza rozwój AI – powiedział Musk, komentując swoje kolejne ostrzeżenia w sprawie Sztucznej Inteligencji.

