Huawei pracuje nad rozpoznawaniem grup etnicznych? Mamy odpowiedź firmy

Human Rights Watch to organizacja, która monitoruje m.in. przypadki łamania praw człowieka i która wielokrotnie interweniowała w sprawie prześladowania Ujgurów. Jej przedstawiciele alarmują, że Huawei pracuje nad technologią, która może pomóc w rozpoznawaniu w tłumie konkretnych grup etnicznych.

Sprawa budzi kontrowersje, gdyż Ujgurzy, czyli zamieszkująca głównie w prowincji Xinjiang, mniejszość muzułmańska, od lat jest prześladowana przez chińskie władze. Do opinii publicznej wielokrotnie docierały informacje o obozach, w których Ujgurów zmusza się do przymusowej pracy. Mówi się także o oddzielaniu dzieci od ich rodziców. Chiński rząd twierdzi, że obozy, do których zawożone są dzieci, oferują możliwość edukacji i szkoleń.

Rozpoznawanie rasy. Huawei odpowiada

O odniesienie się do kontrowersyjnej sprawy poprosiliśmy polski oddział Huawei. Firma zaznacza, że tego typu rozwiązanie nigdy nie powinno się pojawić.

„Rozpoznawanie rasy nigdy nie było częścią naszego projektu badawczo-rozwojowego. Takie rozwiązanie nigdy nie powinno stać się integralną częścią aplikacji, dlatego podejmujemy proaktywne działania w celu zmiany tego stanu rzeczy” – czytamy w odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od Huawei Polska.

Otrzymaliśmy także zapewnienie, że firma sprzeciwia się wykorzystywaniu technologii do dyskryminacji.

„Huawei sprzeciwia się wszelkiego rodzaju dyskryminacji, w tym wykorzystywaniu technologii do dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nowe i rozwijające się technologie były stosowane z najwyższą starannością i uczciwością” – zapewnił Huawei.

