Instagram wprowadza wyczekiwaną zmianę. Zdjęcie lub film dodasz także z komputera

Instagram jest nadal jednym z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych, na których użytkownicy nie tylko mogą dzielić się swoimi ulubionymi zdjęciami i filmami, ale także w niektórych przypadkach dobrze zarabiać.

Aplikacja była przez wiele lat jednak w pełni użyteczna tylko z poziomu smartfonów i tabletów. Teraz po długich namowach użytkowników, Facebook, czyli właściciel Instagrama, wprowadza możliwość dodawania postów także z poziomu komputerów osobistych. Na razie jednak tylko testowo.

Instagram na komputerze

O nowej funkcji na Twitterze poinformował Matt Navarra, znany w środowisku konsultant ds. mediów społecznościowych. Zamieszczone przez niego zrzuty ekranu wywołały serię pytań. W końcu Facebook postanowił się przyznać do prowadzenia testu. W odpowiedzi na pytanie Bloomberga firma napisała, że „wie, że wiele osób korzysta z Instagrama na komputerach” . „Aby polepszyć to doświadczenie, testujemy właśnie możliwość publikowania treści z poziomu przeglądarki internetowej” – powiedziała Christine Pai, rzeczniczka prasowa Facebooka.

Nowa funkcja Instagrama

Dotychczas Instagram był dostępny z poziomu przeglądarki w okrojonej formie. Użytkownicy co prawda, mogli przeglądać obserwowane profile, a także odpisywać na wiadomości, ale nie mogli dodawać zdjęć, ani filmów do swojego profilu.

Teraz, jak wynika z wrzuconych przez Navarrę zrzutów ekranu, także z poziomu przeglądarki będzie możliwe postowanie zdjęć i wykorzystywanie wbudowanych filtrów i narzędzi do edycji, które, do których do tej pory mieli dostęp tylko użytkownicy urządzeń mobilnych.

