Słuchawki dla osób aktywnych fizycznie. Przetestowałem Soundcore Liberty 2 Pro

Szukasz niedrogich, bezprzewodowych słuchawek, które sprawdzą się podczas biegania, czy ćwiczeń na siłowni? Mamy propozycję. Nie jest jednak pozbawiona wad. Przez miesiąc testowałem słuchawki Soundcore Liberty 2 Pro. Wybór nieoczywisty, ale jak się okazuje godny uwagi. Jakie mam wrażenia po testach? Jest dużo lepiej, niż się spodziewałem.

Słuchawki na bluetooth muszą być drogie

To jedno z pierwszych stwierdzeń, które można usłyszeć od posiadaczy urządzeń mocno promowanych przez firmę z jabłkiem w logo. Na rynku jest jednak szeroki wybór asortymentu od innych producentów. Część odstrasza samą wielkością, inne jakością wykonania, czy czasem życia baterii. Z tym większym dystansem podchodziłem do białej pary Soundcore Liberty 2 Pro.

Dystans zmalał już jednak przy pierwszym kontakcie. Te słuchawki są zwyczajnie... dobrze zapakowane. Nie mogę być jedynym, który zwraca na to uwagę. Solidne pudełko zamykane na magnes, etykiety i kolejne elementy układane w stylu znanym z flagowych smartfonów, następnie samo etui ze słuchawkami (o czym zaraz) i na ostatnim poziomie bardzo pozytywne zaskoczenie. 6 par wymiennych gumek dopasowujących się do kanału słuchowego i dwie pary „uszek” które utrzymują słuchawki w miejscu. To właśnie ten element jest moim zdaniem „game changerem” w tym produkcie. To dzięki niemu, tak przyjemnie używa się słuchawek podczas aktywności fizycznej.

Soundcore Liberty 2 Pro – Naszpikowane technologią

Na rzeczonym już pudełku rzucają się też w oczy trzy ważne informacje. Po pierwsze widzimy tutaj logo firmy Qualcomm, czyli wiodącego producenta procesorów do smarftonów. To właśnie serce tej firmy mają słuchawki. Druga informacja to możliwość bezprzewodowego ładowania. Co przy możliwościach obecnych telefonów, także może się udawać funkcją „ratującą życie”. Trzecie? Coś, w co nie do końca chciałem wierzyć. 32 godziny na jednym naładowaniu.

Życie jednak bardzo szybko zweryfikowało także te wątpliwości. Etui, w którym przechowuje się słuchawki, jest także stacją ładującą. Samo rozwiązanie nie jest rewolucyjne, gdyż stosują je także inni producenci, ale sprawia ono, że faktycznie można zapomnieć o konieczności ładowania słuchawek. Przy codziennym użytkowaniu, czyli przeciętnie godzinie dziennie na dojazd do pracy, oraz 2-3 godzinach słuchania podczas ćwiczeń na siłowni, spacerów, czy jazdy komunikacją miejską, można niemal zapomnieć, że te słuchawki trzeba kiedyś ładować. Baterie w etui starczają na naprawdę wiele podładowań słuchawek między ich kolejnymi użyciami.

No i jeszcze jeden, wielki plus produktu. Wspomniane już „uszka”, które sprawiają, że produkt stabilnie trzyma się w wyznaczonym miejscu, sprawiają, że nawet przy najbardziej dynamicznych ruchach głową, słuchawki nie mają szansy wypaść. To więc doskonały pomysł dla osób, które lubią słuchać muzyki podczas biegania po parku, czy ćwiczeń na siłowni.

Jakość dźwięku? Trudno spodziewać się po słuchawkach typu in-ear doznań audiofilskich. Uczciwie przyznaję jednak, że zarówno przy niskich, jak i wysokich tonach nie słychać większych problemów. Sądzę, że znakomita większość użytkowników takiego sprzętu, która słucha muzyki z serwisu streamingowych, nigdy nie poczuje żadnej utraty jakości. Dobrze wypadają także rozmowy telefoniczne. Dźwięk jest podczas nich czysty, nasi rozmówcy dobrze nas słyszą, a słuchawki nie rozłączają się. Trudno powiedzieć o tej opcji coś więcej. Jest dobrze.

Słuchawki nieidealne

Żeby jednak nie było za słodko. Nie jest to oczywiście produkt idealny. Ma kilka wad, które przy dłuższym użytkowaniu potrafią irytować. Największa z nich mocno mnie zdziwiła. Jeśli nie zainstalujecie dedykowanej do produktu aplikacji mobilnej to... nie będziecie mogli zmieniać głośności słuchawek inaczej, niż przez głośność w smartfonie. Dość dziwne, ale można to dopiero zaprogramować właśnie we wspomnianej aplikacji.

Drugim minusem jest czas włączania i wyłączania sprzętu. Trwa to dobre trzy sekundy, co wydaje się być problemem pomijalnym, ale potrafi irytować. Trzeci problem zauważyłem gdy na zewnątrz zrobiło się zimno. Nie jest to sprzęt, który dobrze łączy się z zimową czapką.

Podsumowując. Słuchawki Soundcore Liberty 2 Pro to bardzo udany produkt w cenie, która jest do zaakceptowania. Sprzęt w większości sklepów kosztuje obecnie 419 złotych, co przy jakości, długości działania baterii i dużej możliwości konfiguracji, jest ceną rozsądną. Początkowa niepewność szybko została u mnie zastąpiona przez zadowolenie.

Czytaj też:

Logitech MX. Wolność to biurko bez kabli i etat od 9 do 17