Ford ostrzega kierowców 737 tysięcy swoich samochodów. „Błędy w oprogramowaniu i zagrożenie pożarem”

Kierowcy fordów mogą spodziewać się wiadomości od autoryzowanego dealera tej marki. Amerykańscy użytkownicy Fordów Escape z roczników 2020, 2021 i 2022, a także Fordów Bronco Sport z silnikiem pojemności 1,5 litra z tych samych roczników. Nie ma informacji na temat tego, czy podobne problemy mogą występować w samochodach z tych roczników, które zostały sprzedane na rynku europejskim, w tym także w Polsce.

Poważne błędy oprogramowania i zagrożenie pożarem

Najstarszy producent samochodów twierdzi, że modele z tych roczników mogą mieć poważne błędy w oprogramowaniu, a dodatkowo występują w nich pęknięcia w zbiornikach oleju. Firma ostrzega, aby nie bagatelizować zagrożenia, gdyż pęknięcie może doprowadzić do wycieku oleju, a w jego efekcie może dojść do pożaru w komorze silnikowej. Koncern przyznał, że zarejestrowano już osiem przypadków takich zdarzeń. W żadnym z nich kierowca ani pasażerowie nie doznali jednak urazów.

To jednak niejedyny problem Forda. Firma wezwała także do przymusowego przeglądu blisko 400 tysięcy samochodów z serii F-150 (roczniki 2021 i 2022), Maverick, Expedition, Lincoln avigator, F-250, F-350, F-450 i F-550 z rocznika 2022. We wszystkich z nich może występować błąd w systemie, który odpowiada za układ hamulcowy przyczep, który można podłączyć do masywnych pick-upów. Błąd może powodować całkowitą niesprawność hamulców przyczepy. Chodzi o wadliwą instalację elektryczną. W przypadku tej awarii Ford zaraportował już 67 przypadków jej wystąpienia. Nie ma informacji na temat potencjalnych ofiar, czy poszkodowanych.

