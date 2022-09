Szykuje się nowy standard USB. Dwa razy szybszy przesył… na tych samych kablach

USB Promoter Group ogłosiła we wrześniu nowy standard jednego z najpopularniejszych połączeń przewodowych – USB 4 version 2.0. Organizacja ta składa się z największych firm technologicznych wspierających standard USB, m.in. Apple, Microsoft, Intel, Hewlett-Packard czy Texas Instruments.

Czym jest USB 4 version 2.0?

USB 4 version 2.0 ma przede wszystkim zmieść prędkości oferowane przez poprzedni standard, ale też Thunderbolt 4. Obecne połączenie USB oferuje przesył danych na poziomie 40 Gbps. Przygotowywany standard ma podwoić tę wartość do 80 Gbps. To szybkość pozwalająca na przesłanie Blu-ray’a 4K w czasie ok. 5 sekund.

Spore wrażenie robi też to, że użytkownicy nie będą musieli wymieniać wszystkich posiadanych w domu kabli, by cieszyć się wspomnianą prędkością. Po pierwsze, w użyciu pozostanie znana i lubiana wtyczka USB-C. Ale promotorzy obiecują też coś dość niesamowitego.

USB 4 version 2.0 – stary przewód, nowa prędkość

USB Promoter Group wyjaśnia, że nowa warstwa architektury ma pozwolić osiągnąć najwyższe prędkości 80 Gbps na będących w przygotowywaniu „aktywnych przewodach 80 Gbps”, ale też na „pasywnych przewodach 40 Gbps”. Czyli tych dostępnych tu i teraz.

Rzecznik USB PG Joe Balich w wypowiedzi dla The Verge niezależnie potwierdził ten fakt. Zapewnił, że jeśli choćby dziś wyjdziemy do sklepu i kupimy przewód USB-C 40 Gbps, to po wejściu w życie nowego standardu będziemy mogli się cieszyć przesyłem na poziomie 80 Gbps.

Balich nie wyjaśnił co prawda, jak jest to technicznie możliwe – ale wszystko przed nami. Informacja USB PG jest bowiem jedynie zapowiedzią, a odpowiednią dokumentacją zajmie się USB Implementers Forum – organizacja non-profit faktycznie odpowiedzialna za rozwijanie standardu.

Pełna specyfikacja USB 4 version 2.0 ma stać się publiczna jeszcze przed serią konferencji USB DevDays, które zaplanowano na 1-2 listopada 2022 r. w Seattle i 15-16 listopada 2022 r. w Seulu.

Czytaj też:

Twitter wprowadza funkcję, o którą proszono od lat. „Tak, to dzieje się naprawdę”