Polska premiera Realme 10. Smartfon kusi mocą w dobrej cenie

Producent Realme ogłosił dziś polską premierę telefonu Realme 10. Linia numeryczna firmy to telefony ze średniej półki cenowej, które przyzwyczaiły nas do bardzo rozsądnej propozycji cena-jakość. Jak jest w przypadku „dziesiątki”?

Realme 10 już w Polsce – ekran i podzespoły

Ekran telefonu to Super AMOLED z odsiewaniem do 90 Hz, co zapewnia dobrą płynność zarówno przy przeglądaniu treści, jak i w grach mobilnych. Jasność wyświetlacza to 1000 nitów co pozwala na bezproblemową widoczność nawet w pełnym słońcu. Przed upadkami telefon chroni szkło Gorilla Glass 5.

Sercem telefonu Realme 10 jest wydajny MediaTek Helio G99. Urządzenie oferuje 25-procentowy wzrost mocy CPU w porównaniu z poprzednikiem i o 20 proc. niższy pobór mocy. Nowy telefon wspiera też 16 GB RAM – 8 GB fizycznej i 8 GB wirtualnej pamięci. Pamięć na dane to zaś wystarczające 128 GB.

Realme 10 – aparaty

Realme chwali się, że telefon jest konstrukcją bezwyspową, a mimo to oferuje bardzo dobre parametry kamer. Główny aparat oferuje rozdzielczość 50 MP. Podstawowe „oczko” wspomaga dodatkowy obiektyw 2MP Black and White. Z przodu znajdziemy zaś kamerkę selfie 16 MP w wycięciu typu punch-hole, umieszczonym przy lewej krawędzi ekranu.

Producent zwraca też uwagę na poprawki oprogramowania, m.in. ulepszony tryb nocny, redukcję szumów w funkcji ProLight, ustalanie stref ostrości za pomocą Peak and Zoom czy tryb Street Photography 2.0.

Ceny Realme 10 i promocja na start

Na premierę urządzenia Realme proponuje promocję startową. W programie flash sale od południa 9 listopada do godz. 15:00 10 listopada telefon Realme 10 kupić można w obniżonej cenie 1199 zł (wersja 8/128 GB).

Po zakończeniu akcji cena telefonu wzrośnie do standardowych 1299 zł. Telefon można kupić we wszystkich dużych sieciach sklepów z elektroniką, na Allegro i w oficjalnym sklepie internetowym Realme.

