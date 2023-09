Apple pokaże iPhone'a 15 już dziś. Kiedy i gdzie oglądać transmisję?

Można już odliczać czas do jednego z największych wydarzeń roku w branży technologicznej. Firma Apple zaprezentuje dziś najnowszą linię iPhone'ów 15, a całe wydarzenie będzie można oglądać i komentować na żywo.

Premiera iPhone'ów 15 – gdzie i kiedy oglądać Apple Wonderlust

Jak co roku wydarzenie odbywa się o poranku, w Steve Jobs Theater mieszczącym się w głównym kampusie firmy w kalifornijskim mieście Cupertino. Wielkie wydarzenie zaplanowano na 12 września 2023 r., o 19:00 czasu polskiego.

Producent przygotował wiele sposobów na obejrzenie wielkiego wydarzenia. Główne sposoby to oficjalna strona Apple.com, gdzie wydarzenie już od paru dni zajmuje centralne miejsce. By zapewnić bezproblemowy streaming spółka proponuje wykorzystać na przykład najnowsze wersje przeglądarek Chrome lub Firefox. Popularny zapewne będzie też oficjalny kanał Apple na YouTube.

Co więcej, przedsiębiorstwo oferuje fanom oglądanie eventu Wonderlust wprost na urządzeniach firmy. Odpowiednie banery pojawiły się m.in. w aplikacji Apple TV czy Apple Podcast.

iPhone 15 – czego można się spodziewać na premierze Apple?

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, podczas wydarzenia premierowego najpewniej zobaczymy cztery modele z nowej linii. Będą to: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max (możliwie Ultra). Klasycznie firma oferuje dwie przekątne ekranu – 6,1 i 6,7 cala. Wszystkie modele mają też otrzymać nowe gniazdo USB-C.

Największe nowości we flagowych modelach Pro to peryskopowa soczewka zapewniająca lepszy zoom optyczny. Za błyskawiczne działanie telefonu odpowiadać będzie nowy czip A17 w technologii 3 nm. ma on zmniejszyć zużycie energii o 35 proc.

W modelach iPhone 15 i iPhone 15 Plus aparaty zostaną ulepszone o najlepsze komponenty z iPhone'ów 14 Pro. Chodzi tu o podniesienie rozdzielczości głównego aparatu z 12 MP do 48 MP. Tańsze modele otrzymają też Dynamiczną Wyspę – funkcję dostępną od roku jedynie w modelach Pro.

Czytaj też:

Premiera iPhone'a 15 już 12 września. Apple szykuje hit?Czytaj też:

Nie śpijcie z ładującym się telefonem. Apple ostrzega użytkowników