Nie śpijcie z ładującym się telefonem. Apple ostrzega użytkowników

Firma Apple przypomina użytkownikom, że nie powinni podłączać telefonów do ładowania w łóżku, a zwłaszcza nie tuż przed pójściem spać. Choć instrukcja dotyczy produktów amerykańskiej firmy, to ostrzeżenie jest użyteczne niezależnie od marki naszego smartfona.

Apple: Nie podłączaj telefonu w łóżku

Korporacja zaktualizowała instrukcje swoich sprzętów o dodatkowe rekomendacje. Te dotyczą ładowania urządzeń takich jak iPhone, a konkretniej – zostawiania ich na dłuższy czas w naszych łóżkach.

Firma doradza, by użyć „zdrowego rozsądku” i unikać sytuacji, gdy podłączony do ładowania sprzęt, elementy ładowarki lub sam adapter do ładowania urządzenia mobilnego dotyka naszej skóry przez dłuższy czas.

Szczególnie wyróżniono tu takie popularne sytuacje jak kładzenie podłączonego iPhone'a pod poduszką, kołdrą czy na ciele. Niebezpieczne mają być zwłaszcza sytuacje, gdy aktywnie ładujemy sprzęt i właśnie kładziemy się spać. W trakcie snu możemy też bowiem ułożyć się w pozie, w której leżymy bezpośrednio na urządzeniu.

Nie podłączaj telefonu na noc – iPhone może zagrażać zdrowiu

Czemu jest to zdaniem firmy znaczne zagrożeniem? Jak wiemy, każdy sprzęt nagrzewa się podczas ładowania i może osiągać nawet znaczne temperatury. iPhone i inne sprzęty Apple są też wykonane głównie z metalu i szkła – zwłaszcza ten pierwszy materiał dość dobrze przewidzi ciepło.

Co więcej, wszelkie drobne usterki, jak upuszczenie urządzenia na ziemię, mogą wpływać na to, że sprzęt zacznie się nagrzewać nieco bardziej, niż nowy. Jeśli do tego „podgotujemy” sprzęt, nakładając na niego poduszkę lub kołdrę – temperatury mogą się jeszcze bardziej podnieść.

W skrajnych przypadkach długie dotykanie gorącego telefonu może powodować dyskomfort, a nawet oparzenia. Nie wspominając o fakcie, że częste ładowanie telefonu przez całą noc może skrócić jej żywotność.

Czytaj też:

Nowa funkcja AI testowana w WhatsApp. Wygeneruje nam naklejkiCzytaj też:

Nigdy tego nie rób. 40 wirusów czeka na ten błąd