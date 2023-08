Apple zaskakuje. Nowego iPhone’a wyprodukują sojusznicy Putina

Biznes zniesie wszystko? Na to wygląda. Apple nie widzi problemu w tym, że jego flagowe produkty od lat produkowane są w Chinach, a teraz będą powstawać także w drugim kraju zaprzyjaźnionym ze zbrodniczym reżimem Władimira Putina.

Pandemia zmieniła sposób myślenia

Pandemia COVID-19 i lockdowny, które jeszcze przez długie miesiące po odmrożeniu zachodnich gospodarek, wracały w Chinach, zachwiały dotychczasowym spojrzeniem na przemysł. Wielkie koncerny jeden po drugim zaczęły szukać dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Okazało się bowiem, że stosowana od lat polityka produkowania niemal wszystkiego w Chinach doprowadziła do ogromnych problemów z zaopatrzeniem.

Na problemach Państwa Środka skorzystały jednak inne potęgi, które do tej pory nie kojarzyły się w takim stopniu z masową produkcją dóbr na Zachód. Jednym z takich krajów są Indie, czyli jeden z najbliższych sojuszników gospodarczych Władimira Putina.

iPhone 15 powstanie w Indiach

Foxconn, czyli największy podwykonawca Apple, który produkuje większość iPhone’ów dla giganta z Cupertino, również postanowił zdywersyfikować swoją produkcję. Do tej pory firma niemal całość swoich operacji prowadziła w Chinach. Chińska fabryka Foxconn była też centrum jednego z największych protestów przeciw rządowej polityce „zero-covid”.

Liczne problemy z funkcjonowaniem fabryki sprawiły, że Foxconn musiał podjąć decyzję o znalezieniu drugiej lokalizacji, która będzie dużo pewniejsza. Podobnie jak część dużych firm, zwrócił się ku Indiom.

Najnowszy iPhone 15 będzie więc produkowany w kraju, który otwarcie wspiera gospodarczo Rosję. Indie kupują od Rosneftu rosyjską ropę naftową po promocyjnych cenach i korzystają z tego, że Rosja po wprowadzeniu sankcji musiała szukać nowych rynków zbytu.

Spotkanie w Białym Domu

Przeniesienie części produkcji iPhone’ów do Indii to bezpośredni efekt spotkania premiera tego kraju Narendry Modiego z przedstawicielami amerykańskiego biznesu, do którego doszło w tym roku w Białym Domu. To tam, Tim Cook, szef Apple miał przyznać, że współpraca z Indiami otwiera „wielkie możliwości”.

