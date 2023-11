Polak wyróżniony Nagrodą Dysona 2023. Rydwan Życia pomaga w Ukrainie

Dziś poznaliśmy laureatów konkursu Nagroda Jamesa Dysona 2023. W inicjatywie wyłaniającej najlepsze pomysły młodych inżynierów specjalne wyróżnienie otrzymał Polak, który stworzył uniwersalny sposób na transport rannych w każdym terenie.

Polak z nagrodą Jamesa Dysona – Rydwan Życia sprawdza się w Ukrainie

W zakończonym dziś konkursie wynalazca Piotr Tłuszcz otrzymał specjalną nagrodę za Projekt Humanitarny – Rydwan Życia (The Life Chariot). Wyróżnienie wiąże się z przekazaniem 160 000 zł na dalszy rozwój projektu.

Jak podpowiada nazwa, Rydwan Życia to specjalnie przystosowana do ewakuacji medycznej przyczepa. Jej wielką zaletą jest możliwość poruszania się w nawet bardzo trudnym terenie oraz duża uniwersalność. Konstrukcja może być bowiem ciągnięta przez większość ogólnodostępnych pojazdów.

Rydwan Życia mocuje się bowiem za pomocą zwykłego haka, bardzo podobnie jak zwykłą przyczepę kempingową. Co ciekawe, to właśnie utrzymane w tym klimacie rodzinne wakacje miały posłużyć za inspirację przy opracowywaniu zwycięskiego projektu.

Głównym elementem Rydwanu są centralnie położone nosze dla ciężko rannych. Wokół dostępne są zaś dodatkowe siedzenia, które mogą wykorzystać ratownicy bądź osoby lżej ranne. Specjalistyczna przyczepa wyposażona została w mocne zawieszenie, co niweluje turbulencje nawet w ekstremalnych warunkach. To niezwykle ważne, bo przy transporcie rannych nieoczekiwany podskok może być tragiczny w skutkach. Do tego konstrukcja jest maksymalnie lekka, co także może pomóc w pokonywaniu zdradzieckiego terenu.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest to, że Piotr Tłuszcz wychodzi z projektem poza warsztat, a Rydwan Życia już pomaga osobom w potrzebie. Dwa pierwsze modele trafiły już bowiem do ratowników z ukraińskiej medycznej jednostki wojskowej oraz do zespołu ratowników pola walki „W międzyczasie”, któremu przewodzi Damian Duda. Wnioski z terenowego wykorzystania konstrukcji wracają zaś do pomysłodawcy, który może dzięki temu ją ulepszać.

Nagrody Jamesa Dysona 2023 rozdane

Polskie zwycięstwo może napawać dumą, ale nie jest to jedyna nagroda personalnie wybrana przez Jamesa Dysona w tegorocznym konkursie. W kategorii Zrównoważony Rozwój najlepszy projekt zaprezentował bowiem zespół z Hongkongu, co jest pierwszym zwycięstwem reprezentacji z tego regionu.

Hoi Fung Ronaldo Chan i Can Jovial Xiao zwrócili uwagę na rosnący problem powszechnego korzystania z klimatyzacji, która odpowiada za nawet jedną trzecią całkowitego zużycia energii elektrycznej dla Hongkongu. Przedstawili oni E-COATING – powłokę chłodząca pomieszczenia, wykonaną ze szklanych butelek z odzysku. Pokrycie dachów i ścian budynków specjalnie przygotowaną warstwą zmniejsza pochłanianie ciepła przez te powierzchnie, co umożliwia redukcje wykorzystania lub nawet rezygnację z klimatyzowania pomieszczeń.

Główną nagrodę międzynarodową otrzymał zaś zespół z Korei, także zwyciężając jako pierwsza drużyna z tego kraju. Co ciekawe, również jest to projekt powiązany z pierwszą pomocą i ratowaniem życia.

Yujin Chae, Daeyeon Kim, Yeonghwan Shin i Yuan Bai zwrócili uwagę na medyków, którzy często muszą stosować infuzję dożylną (tzw. kroplówkę) w warunkach mobilnych, często bez dostępu do jakiegokolwiek innego sprzętu. Oznacza to, że mogące uratować życie woreczki muszą stale trzymać nad głową, by te zapewniały jakąkolwiek pomoc. Utrudnia to m.in. szybki transport rannych czy pokonywanie niedostępnego terenu, na przykład ruin po trzęsieniach ziemi.

The Golden Capsule to zestaw infuzyjny, który rozwiązuje te problemy. Nie wymaga on do działania grawitacji oraz nie korzysta też z energii elektrycznej. Znacznie ułatwia to zarówno podanie roztworu jak i dobranie odpowiedniej dawki do pacjenta. Urządzenie korzysta z balonu pod niskim ciśnieniem, który stopniowo wtłacza wlew do żył pacjenta. Co więcej, kapsuła może być zamocowana np. na pasku pacjenta, co całkowicie uwalnia ręce ratownika.

Oba wyżej wymienione zespoły otrzymały identyczną nagrodę. Również mogą więc przeznaczyć równowartość 160 000 zł na dalszy rozwój przedstawionych prototypów.

