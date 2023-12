Elon Musk zaprezentował nowego robota Tesli. Oto Optimus drugiej generacji

Tesla nie przestaje pracować nad robotem Optimus. Elon Musk zaprezentował go poraz pierwszy w październiku zeszłego roku. Wtedy podczas konferencji na scenę wyszedł bardzo wczesny prototyp robota, który pomachał publiczności i zszedł ze sceny. 13 grudnia 2023 roku zobaczyliśmy film promocyjny finalnego produktu.

Optimus od Tesli

Mierzący 1,83 m robot ma udźwignąć do 20 kg, a sam waży nieco poniżej 57 kilogramów. Będzie poruszać się z prędkością do 8 km/h (komfortowy chód człowieka to ok. 5-6 km/h). Bateria o mocy 2,3 kWh ma pozwolić Optimusowi działać 24 godziny bez ładowania – tego dowiedzieliśmy się o pierwszej wersji robota.

Teraz Tesla zaprezentowała drugą generację, która wygląda dużo lepiej i ma poprawione parametry. Jak dowiadujemy się z prezentacji, Optimus drugiej generacji będzie wyposażony w nowe, zaprojektowane przez Teslę czujniki, ulepszoną szyję i będzie mógł chodzić o 30 proc. szybciej niż poprzednik. Jak twierdzi Tesla, firmie udało się także zmniejszyć wagę Optimusa, bez uszczerbku na jakości.

Robot będzie lepiej kontrolował swoje „ciało” i lepiej utrzymywał równowagę. Jego ręce wyposażone są w nowe czujniki w „palcach”, które pozwolą na przenoszenie nawet bardzo delikatnych przedmiotów.

Optimus Tesli „rozwali mózgi”

– Przed nami jeszcze wiele pracy, by dopracować Optimusa i udowodnić wagę tej koncepcji. Myślę, że w przeciągu pięciu do dziesięciu lat to będzie niesamowita maszyna. Rozwali wasze mózgi – mówił w październiku 2022 roku Elon Musk.

Wygląda na to, że robot został dopracowany na tyle, że firma chciała się pochwalić postępami w pracy. Druga generacja robota jeszcze bardziej przypomina człowieka i została obudowana zupełnie nową „skórą”, której pierwszy prototyp nie posiadał. Z wideo dowiadujemy się, że w niedalekiej przyszłości poznamy kolejne szczegóły.

