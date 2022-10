Tesla pokazała Optimusa. Co potrafi robot Elona Muska?

Podczas weekendowego Tesla AI Day 2022 szef firmy Elon Musk zaprezentował humanoidalnego robota Tesla Optimus. Maszyna ma być wspierana przez AI i trafić na rynek za parę lat. Co potrafi Optimus?

Tesla Optimus – Musk pokazał prototyp robota

Podczas prezentacji Optimus wyszedł na scenę, po paru uważnych krokach zatrzymał się i zamachał do widowni, po czym opuścił scenę. Szybka demonstracja była jednak początkiem dłuższej prezentacji i możliwościach i przyszłości tej maszyny.

Mierzący 1,83 m robot ma udźwignąć do 20 kg, a sam waży nieco poniżej 57 kilogramów. Będzie poruszać się z prędkością do 8 km/h (komfortowy chód człowieka to ok. 5-6 km/h). Bateria o mocy 2,3 kWh ma pozwolić Optimusowi działać 24 godziny bez ładowania.

Szef Tesli zapowiedział, że firma ma być gotowa na zbieranie zamówień już za trzy do pięciu lat. Jednostka ma kosztować maksymalnie 20 tys. dolarów (blisko 100 tys. zł). To i tak mało, bo konkurencyjne roboty kosztują powyżej 100 tys. dolarów.

Musk przekonuje, że jak na razie robot jest prototypem i „nie ma jeszcze mózgu”, czyli m.in. możliwości dobrego poruszania się w każdym otoczeniu oraz rozwiązywania możliwych problemów samodzielnie. Szef firmy twierdzi, że ze wsparciem AI robot ma się jednak stać dość inteligentny.

Co potrafi Tesla Optimus?

Na zaprezentowanych przez Teslę materiałach robot podejmował się dość prostych czynności. Optimus… podlewał kwiatki w biurze, przenosił kartonowe pudełko z punktu A do Punktu B czy markował pracę w fabryce, podnosząc metalowy element.

Jako że idea humanoidalnego robota Tesli została zaprezentowana zaledwie w zeszłym roku, postęp jest imponujący. Z drugiej strony, obecna użyteczność maszyny jest znikoma. Zdaniem Muska – wszystko jeszcze przed nami.

– Przed nami jeszcze wiele pracy, by dopracować Optimusa i udowodnić wagę tej koncepcji. Myślę, że w przeciągu pięciu do dziesięciu lat to będzie niesamowita maszyna. Rozwali wasze mózgi – zaznaczył szef Tesli.

