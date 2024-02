Nadjeżdża pierwszy samochód od Xiaomi. Rusza produkcja, znamy ceny

Firmę Xiaomi możecie znać przede wszystkim ze smartfonów – zarówno tych naprawdę wysokiej jakości, jak i wielu modeli ze średniej półki cenowej. Oprócz tego Chińczycy produkują również wiele przedmiotów elektroniki użytkowej: inteligentne opaski i zegarki, kamery sportowe, telewizory, banki energii, słuchawki, hulajnogi elektryczne… wymieniać można by jeszcze długo, ale nie o to tutaj chodzi.

Istotne jest natomiast to, że już od dobrych kilku lat Xiaomi pracuje nad swoim pierwszym samochodem elektrycznym, który ma być poważną konkurencją dla Tesli od Elona Muska. I ten samochód jest już bardzo blisko rynkowej premiery, bowiem chińska firma ogłosiła właśnie start masowej produkcji sedana o nazwie Xiaomi SU7. Co ciekawe, wiadomo już, ile będzie kosztował pierwszy „elektryk” od producenta popularnych smartfonów.

Uwaga! Nadjeżdża Xiaomi SU7

Masowa produkcja samochodu Xiaomi SU7 ma ruszyć już naprawdę niedługo, bo najpóźniej pod koniec lutego, a być może firmie uda się nawet wystartować się z nią jeszcze w połowie tego miesiąca. Xiaomi we własny projekt pierwszego elektrycznego samochodu zainwestowało 10 miliardów juanów (ok. 1,5 mld dolarów) i zatrudniło do tego celu blisko 3,5 tys. inżynierów.

Z tych liczb wynika jasno, że Xiaomi bardzo poważnie traktuje swój pierwszy motoryzacyjny projekt. Ich samochód elektryczny ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla Tesli Model S.

Firma zdradziła już, że w najdroższym wariancie sedan Xiaomi SU7 będzie dysponować silnikiem o mocy 664 koni mechanicznych. Pojazd ma pracować pod kontrolą, dobrze znanego z innych urządzeń, systemu operacyjnego Hyper OS, który będzie oczywiście odpowiednio zmodyfikowany i dostosowany do wymagań samochodu.

Ceny Xiaomi SU7

Xiaomi SU7 ma być konkurencją dla Tesli również pod względem cenowym, bo choć tanio oczywiście nie będzie, to i tak ma być nieco taniej niż w przypadku podobnych pod względem specyfikacji „elektryków” produkowanych przez firmę założoną przez Elona Muska.

Za sedana Xiaomi SU7 – w zależności od wersji – trzeba będzie zapłacić od 35 do nawet 55 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę oznacza ceny w granicach od 140 do 220 tys zł. Niewykluczone jednak, że w Europie te ceny będą jeszcze wyższe. Natomiast za topowe modele Tesli Model S trzeba w Polsce zapłacić nawet 400-500 tys. zł.

Wygląda więc na to, że podobnie ma to miejsce w przypadku smartfonów, Xiaomi chce zaoferować samochód o możliwościach porównywalnych z amerykańską konkurencją, lecz dostępny w dużo niższej cenie.

