Porównali ceny polskich i czeskich produktów. „Nie róbcie z nas żebraków"

Wielkanoc już za nieco ponad trzy tygodnie. Dziennikarze CNN Prima NEWS, czeskiego kanału informacyjnego sprawdzili ceny produktów niezbędnych do świątecznych wypieków w takich krajach jak: Czechy, Niemcy, a także Polska.

Ceny świątecznych produktów. W Polsce najtaniej

Analizie poddano następujące produkty:

Jajka

Polska 46,5 koron (około 7,80 zł)

Niemcy 52 korony (około 8,70 zł)

Czechy 79,90 koron (około 13,40 zł)

Mleko

Polska 12 koron (około 2 zł)

Niemcy 27 koron (około 4,50 zł)

Czechy 19,90 koron (około 3,30 zł)

Masło

Polska 35 koron (około 5,90 zł)

Niemcy 50 koron około 8,40 zł)

Czechy 59,90 koron (około 10 zł)

Mąka

Polska 9 koron (około 1,50 zł)

Niemcy 15 koron (około 2,50 zł)

Czechy 12,90 koron (około 2 zł)

Olej

Polska 30 koron (około 5 zł)

Niemcy 75 koron (około 12,60 zł)

Czechy 47,90 koron (około 8 zł)

Cukier

Polska 14 koron (około 2,30 zł)

Niemcy 22 koron (około 3,70 zł)

Czechy 14,90 koron (około 2,50 zł)

Powyższe zakupy kosztowały w Polsce 146,50 koron, czyli ok. 24,6 zł, podczas gdy w Czechach 235,40 koron, co stanowi równowartość 39,63 zł. Najdrożej było w Niemczech (241 koron, czyli 40,5 zł).

Dane te oburzyły naszych południowych sąsiadów. W komentarzach pod materiałem Czesi grzmią, że dziennikarze specjalnie wybrali produkty, których cena stawia ich kraj w niekorzystnym położeniu. Jak zauważa Interia.pl, wiele osób było zirytowanych samym tematem zakupów Czechów za granicą. „Nie róbcie z nas żebraków", „Kupuję w Czechach, stać mnie na to" – to tylko niektóre z komentarzy.

Portal zwraca uwagę, że ceny niektórych produktów z polskich sklepów zaprezentowane w materiale nieco odstają od rzeczywistości. Koronnym przykładem jest tu masło, które kosztuje obecnie od 7 do 9 zł. Z kolei cena jajek sięga u nas 10 zł. Być może czescy dziennikarze spojrzeli na ceny w promocji przy zakupie wielopaków i stąd rozbieżności.

Ile wydamy na Wielkanoc?

Tymczasem jak wynika z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" niemal 30 proc. Polaków planuje przeznaczyć na tegoroczną Wielkanoc od 300 do 500 zł. Blisko co piąty respondent (22,4 proc.) wskazał przedział 500-1000 zł. Zaledwie co 10. badany deklaruje, że wyda ponad 1000 zł. 16 proc. ankietowanych jeszcze nie wie, ile wyda na tegoroczną Wielkanoc, a 2,8 proc. nie obchodzi tych świąt.

Czytaj też:

Ile zapłacimy za jaja przed Wielkanocą? Zaskakujące prognozy ekspertówCzytaj też:

Gdzie Polacy wybiorą się na Wielkanoc? Na liście słoneczne i piękne kraje