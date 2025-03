Polacy wydadzą na Wielkanoc mniej niż 500 plus? Zaskakujące wyniki sondażu

Wielkanoc dokładnie za miesiąc. Pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost" zapytała Polaków, o to, ile planują w tym roku wydać na przygotowanie świąt.

Ile wydamy na Wielkanoc?

Z badania wynika, że większość, bo 27,7 proc. ankietowanych planuje wydatki na poziomie 300-500 zł. Niewiele mniej, bo 22,4 proc. respondentów wyda od 500 do 1000 zł. Niespełna 17 proc. przeznaczy od 100 do 300 zł. Prawie 9 proc. badanych przyznało, że ich wydatki przekroczą 1000 zł, a zaledwie 4 proc. twierdzi, że będzie to mniej niż 100 zł. 16 proc. ankietowanych jeszcze nie wie, ile wyda na tegoroczną Wielkanoc, a 2,8 proc. nie obchodzi tych świąt.

Wydatki na poziomie 300-500 zł najczęściej deklarowali badani zarabiający od 3000 do 5000 zł netto (33,3 proc.), a także: