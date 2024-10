Świetne do gier (i nie tylko). Recenzja słuchawek SteelSeries Arctis Nova Pro

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless to słuchawki o świetnej jakości dźwięku, nowoczesnym designie i ogromnej funkcjonalności. Sprawdzają się nie tylko w grach, ale także podczas codziennego słuchania muzyki czy oglądania filmów. Technologia aktywnej redukcji szumów, podwójna łączność oraz wymienne baterie to funkcje, które sprawiają, że te słuchawki mają wszystko, czego potrzebują gracze.

Słuchawki premium

SteelSeries od lat przywiązuje ogromną wagę do designu i komfortu swoich produktów. Arctis Nova Pro Wireless nie jest wyjątkiem – słuchawki prezentują się elegancko, łącząc minimalistyczny wygląd z nowoczesnym wykończeniem. Materiały użyte w konstrukcji, takie jak stalowe elementy i miękka ekoskóra na pałąku oraz nausznikach, sprawiają, że urządzenie jest jednocześnie solidne i wygodne. Słuchawki dobrze przylegają do głowy, ale nie powodują dyskomfortu, nawet po wielu godzinach użytkowania.

Nauszniki są wystarczająco duże, by otaczać uszy, co zwiększa izolację od dźwięków zewnętrznych, ale także zmniejsza nacisk, co jest istotne podczas długich sesji przy komputerze. Chociaż muszę przyznać, że po przesiadce z innego modelu, posiadającego nauszniki o nieco większej średnicy, kilka godzin zajęło mi, by przyzwyczaić się do tych zmian. Ale tak jest chyba w przypadku każdego sprzętu, do którego naturalnie można się przyzwyczaić. Dodatkowym atutem Arctis Nova Pro jest regulowany pałąk, który można dopasować do różnych kształtów głowy.

Jakość dźwięku

Jednym z kluczowych aspektów, które wyróżniają Arctis Nova Pro Wireless, jest jakość dźwięku. Słuchawki te są wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki, które dostarczają bardzo szczegółowy dźwięk o szerokim zakresie tonalnym. Zarówno wysokie, jak i niskie tony są wyraźne, co sprawia, że można cieszyć się m.in. filmami oraz grami na najwyższym poziomie. Co natomiast szczególnie mnie zaskoczyło, to jak świetnie te, gamingowe przecież, słuchawki sprawdzają się w przypadku słuchania muzyki, i to również w przypadku tych bardziej ekstremalnych gatunków, gdzie odpowiednie ustawienie equalizera to podstawa.

Arctis Nova Pro obsługują technologię dźwięku przestrzennego, dzięki czemu gracz z łatwością może zlokalizować wrogów lub dźwięki otoczenia. W szczególności zaskakują czyste wysokie tony i potężne basy, które dają poczucie immersji w wirtualnym świecie. Dzięki wsparciu dla technologii Hi-Res Audio, słuchawki nadają się nie tylko dla graczy, ale także dla audiofilów ceniących sobie doskonałą jakość dźwięku.

Nie zabrakło ANC

Jedną z najciekawszych funkcji jest aktywna redukcja szumów (ANC), która działa bardzo skutecznie, eliminując dźwięki z otoczenia, takie jak hałas uliczny czy rozmowy. To ogromna zaleta, zwłaszcza podczas korzystania z słuchawek w hałaśliwych miejscach. Dodatkowo, słuchawki oferują tryb transparentności, który umożliwia słuchanie dźwięków z otoczenia bez zdejmowania słuchawek, co jest przydatne, np. w biurze.

Arctis Nova Pro Wireless wyróżniają się także swoją bezprzewodową konstrukcją, która opiera się na stabilnym połączeniu za pomocą Bluetooth oraz dedykowanego nadajnika. Co ciekawe, słuchawki posiadają podwójną łączność – można jednocześnie sparować je z komputerem i smartfonem, co pozwala na płynne przełączanie między urządzeniami. Dla graczy kluczową funkcją jest tryb niskiego opóźnienia, który gwarantuje błyskawiczne przesyłanie dźwięku, co ma ogromne znaczenie w grach wymagających szybkich reakcji.

SteelSeries zastosował także innowacyjny system wymiennych baterii. Słuchawki posiadają dwie baterie, które można na bieżąco wymieniać – jedna działa w słuchawkach, druga ładuje się w stacji dokującej. Dzięki temu można niemal nieprzerwanie korzystać ze słuchawek bez obawy o rozładowanie.

Mikrofon

Mikrofon wbudowany w Arctis Nova Pro Wireless jest kolejnym elementem, który zasługuje na uwagę. Dzięki zastosowaniu technologii redukcji szumów zewnętrznych, rozmowy są wyraźne i pozbawione zakłóceń. Mikrofon można łatwo schować, gdy nie jest używany, co dodaje słuchawkom uniwersalności – nie wyglądają wtedy jak typowy headset gamingowy. Można śmiało pokazać się w nich na ulicy i wstydu nie będzie!

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless to coś więcej niż słuchawki gamingowe – to pełnoprawny sprzęt audio na miarę współczesnych potrzeb. Elegancki design, komfort noszenia i zaawansowane funkcje, takie jak aktywna redukcja szumów (ANC) i przestrzenny dźwięk, sprawiają, że to urządzenie odnajdzie się zarówno w świecie gier, jak i w codziennym użytkowaniu. Dzięki wymiennym bateriom i podwójnej łączności bezprzewodowej, możesz cieszyć się nieprzerwanym dźwiękiem przez wiele godzin, przełączając się między urządzeniami w mgnieniu oka.