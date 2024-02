Rosja gromadzi na Krymie myśliwce Su-30. To jedna z potężniejszych broni Putina

Niepokojące informacje dotyczące rosyjsko-ukraińskiej wojny docierają do opinii publicznej od partyzanckiej grupy Atesz, która poinformowała za pośrednictwem aplikacji Telegram o tym, że na Krymie pojawiły się nowe jednostki sił powietrznych Rosji.

Chodzi o bardzo groźne myśliwce Su-30, które są jedną z najgroźniejszych broni Putina. Na lotnisku Saki w Nowofedoriwce miało pojawić się kolejnych dziesięć samolotów tego typu, co nie zwiastuje raczej niczego dobrego, bowiem to właśnie z tego kierunku dochodzi najczęściej do ataków lotniczych na Ukrainę.

Niepokojący przekaz z Telegramu

„W ostatnim czasie nasi agenci aktywnie zaangażowali się w rozpoznanie strategicznego lotniska w Nowofedoriwce, znanego szerzej jako lotnisko Saki. Jest to jedno ze strategicznie ważnych miejsc, ponieważ to właśnie z niego odbywa się większość startów rosyjskich myśliwców atakujących Ukrainę. W czasie rozpoznania odnotowano obecność około dziesięciu myśliwców Su-30 (...)” – komunikat o takiej treści został rozesłany przez ukraińskich partyzantów za pośrednictwem aplikacji Telegram.

Myśliwce Su-30 – mimo że w służbie rosyjskiej armii działają już od ok. 30 lat – to wciąż jedna z potencjalnie najgroźniejszych broni znajdujących się w rękach Putina.

Myśliwce Su-30 – do czego są zdolne?

Su-30 to wielozadaniowy myśliwiec, który został zaprojektowany do niszczenia celów powietrznych zarówno w dzień, jak i w nocy, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Jego przeznaczeniem są: kontrola przestrzeni powietrznej, sabotowanie lotnisk wroga z dużej odległości oraz operacje przeciwko celom znajdującym się na lądzie i morzu.

Myśliwce Su-30 są wyposażone w szybkostrzelne działko automatyczne kalibru 30 mm z amunicją w liczbie 150 sztuk. Do tego posiadają uzbrojenie rakietowe, które jest podwieszone w dziesięciu punktach: czterech pod konsolami skrzydeł, dwóch pod końcówkami skrzydeł, dwóch pod gondolami silnikowymi i dwóch pod ramą centralną między gondolami. Su-30 mogą przenosić do sześciu kierowanych pocisków rakietowych średniego zasięgu typu powietrze-powietrze, a całkowita masa ładunku bojowego wynosi 4 tony.

