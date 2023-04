Biedronka, Żabka, Carrefour. Promocje na 18.04.2023

Promocje w Biedronce czy Carrefour zawsze przyciągają klientów. Dzięki nim możemy kupić więcej, płacąc przy tym mniej. To oszczędność, która jest istotna w dobie ciągle rosnącej inflacji. Sprawdźmy, co dzisiaj możemy kupić taniej.

Biedronka na osłodę dnia

Biedronka oferuje zniżki na różne dni tygodnia. Dzisiaj, 18 kwietnia skorzystać możemy z promocji na krem do smarowania Nutella. Z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, zapłacimy za słoik 600g tylko 14,99 zł. Daje to nam 17 procent zniżki w porównaniu z ceną podstawową. Należy pamiętać, że obowiązuje limit dzienny, wynoszący dwa słoiki.

Carrefour dla seniora

Carrefour wprowadził w swoich sklepach Akcję Antyinflację. Pozwala ona na korzystanie z licznych promocji obejmujących pojedyncze produkty, jak i całe zakupy.

Już dzisiaj seniorzy posiadający Kartę Seniora mogą zrobić zakupy taniej. Przy wydaniu minimum 50 zł naliczony zostanie im rabat w wysokości 10 procent. Zebrany rabat wprowadzony zostanie w formie e-kuponu Senior, który można wykorzystać na kolejne zakupy. Maksymalna kwota rabatu wynosi 30 zł.

Nie tylko seniorzy mogą skorzystać z promocji Carrefoura. Od dzisiaj obowiązują nowe promocje na sprzęt elektroniczny. W najnowszej gazetce znajdziemy 10-proc. zniżki na tunery DVB-T2 oraz na wszystkie głośniki i zestawy audio marki POSS.

Promocją objęte zostały również wszystkie depilatory i prostownice do włosów. Na te urządzenia została naliczona zniżka wynosząca 20 procent. Niższa cena produktów zostanie naliczona przy kasie.

Owocowy Lidl

Lidl oprócz swojej specjalnej oferty Happy Hours oferuje również specjalne oferty dnia. Tylko we wtorek, 18 kwietnia możemy kupić truskawki w promocji do 50 procent. Za 500 g tych owoców zapłacimy tylko 4,99 zł.

Oprócz tego do środy obowiązuje jeszcze jedna promocja. Posiadacze Karty Dużej Rodziny trzymać mogą rabat w wysokości 10 proc. na lody Bon Gelati.

Wyzwanie Żabki

W aplikacji Żabki co jakiś czas pojawiają się nowe konkursy i akcje promocyjne. Jedną z nich jest akcja energetyków Black, która obowiązuje tylko do dzisiaj. Należy kupić dwa napoje marki Black, zgarnąć specjalny kod i zarejestrować go na specjalnej stronie.

W kodach do wygrania jest 20 lub 50 zł oraz zniżki na energetyki Black Classic. Wyzwanie jest odnawialne. Oznacza to, że w konkursie można wziąć udział kilka razy.

Czytaj też:

Pomidory malinowe za pół ceny. Promocja zaskoczyła klientów BiedronkiCzytaj też:

Szaleństwo grillowe już w Kaufland. Na tym zaoszczędzisz nawet 50 zł