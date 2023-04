Prawo jazdy coraz droższe. Ceny kursów odstraszają

Zdanie kursu na prawo jazdy jest marzeniem wielu młodych osób. Posiadanie takiego dokumentu często kojarzy się z większą swobodą i wolnością, możemy w końcu zrezygnować z komunikacji miejskiej i swobodniej poruszać się po mieście. Niestety coraz częściej zastanawiamy się, czy warto kupić kurs właśnie teraz, bowiem jest coraz drożej.

Prawo jazdy coraz droższe. Dwucyfrowy wzrost cen

Z danych Eurostatu wynika, że zapisanie się na kurs prawa jazdy co roku staje się coraz droższe. Już w 2022 roku płaciliśmy o ponad jedną dziesiątą więcej niż w roku 2021. Jak jest teraz? Okazuje się, że ceny kursów w ostatnich miesiącach poszły w górę o 11,1 proc. Mówiąc w wyższych kosztach, mamy na myśli również ceny egzaminów i badań dla przyszłych kierowców. Niestety wszystko to wiąże się z coraz większymi wydatkami.

Okazuje się, zła sytuacja nie występuje tylko u nas. Z jeszcze gorszym wzrostem mierzą się m.in. przyszli kierowcy w Czechach. Tam ceny poszły w górę o około 20 proc. i to najgorszy wynik w całej Unii. Mówi się, że za sytuację odpowiada wysoka inflacja – dotknęła ona prawa jazdy, pomimo że w okresie pandemii po 2020 roku koszty kursów malały. Niestety od 2021 roku wskaźniki regularnie szybują w górę.

W Polsce drożej niż w większości państw z UE

Niestety z danych urzędu statystycznego wynika, że Polska znów nie wypada najlepiej na tle pozostałych. Wiadomo, że w kwestii cen za kursy na prawo jazdy jesteśmy drożsi niż przeciętnie. Nasz kraj był piątym najwyższym wzroście cen tej usługi w całej UE. Poza nami w pierwszej piątce wzrostu cen znalazły się m. in. Bułgaria (wzrost o 18 proc.), Włochy (13,3 proc.), Litwa (11,2 procent) i wspomniane już wcześniej Czechy.

Na liście wielu krajów można mówić tylko kilku wyjątkach. Do nietypowej sytuacji doszło m.in. na Cyprze – tam kursy za prawo jazdy są coraz tańsze, a spadek wyniósł 1,6 proc. Coraz taniej jest też w Chorwacji, Grecji i Irlandii. Wygląda jednak na to, że nie jest to typowe zjawisko, a raczej anomalia i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie coś miało się zmienić na lepsze.

