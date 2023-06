Idealne prezenty na Dzień Ojca w znanych sklepach. Masz czas do jutra

Dzień Ojca to wyjątkowe święto, które obchodzimy regularnie od wielu lat. Z tej okazji można nie tylko złożyć życzenia, ale też podarować miły upominek. Sklepy już od tygodni przedstawiają w gazetkach swoje oferty. Okazuje się, że nawet na ostatni moment wybierzemy coś z szerokiego zasobu asortymentu. Oto co znaleźliśmy.

Prezenty na Dzień Ojca. To oferują sklepy

Nieważne, co planujesz kupić dla swojego taty – czy zdecydujesz się na kosmetyki, odzież lub humorystyczny gadżet – wszystko to i wiele więcej znajdziesz w znanych sieciówkach i dyskontach. Prezentem może być m.in. ciekawa książka, a nawet bilet na mecz lub do kina. Przed wami ciekawe opcje, które nie zrujnują waszego budżetu.

Prezenty na Dzień Ojca w Lidlu

Swoją ofertę przedstawił Lidl. Na półkach sklepów możemy znaleźć m.in. okazjonalne koszulki z napisami „ Tata mój superbohater ” czy „Tak wygląda najfajniejszy tata”. Znajdziemy kilka wzorów, a każdy kosztuje tylko 19,99 zł. Inną propozycją może być elegancka koszula lub tematyczne skarpetki i koszulki z licencją na komiksowe postaci. Ponadto możemy kupić kubki za jedyne 11,99 zł, a także skorzystać z promocji dla majsterkowiczów – ta dotyczy m.in. artykułów Parkside.

Prezenty na Dzień Ojca w Biedronce

W propozycjach Biedronki również nie zabrakło modnych t-shirtów w cenie 19,99 zł. W ofercie gadżetowej pojawiły się m.in. czapki z daszkiem, kubki w zestawie z podstawką korkową, narzędzie wielofunkcyjne, miarka automatyczna czy brelok z otwieraczem i karabińczykiem – wszystko to już za 14,99 zł od sztuki. Ponadto dyskont przecenił produkty idealne do wzbogacenia domowego warsztatu – mowa o akcesoriach od Niteo, wśród których znajduje się mnóstwo niezbędnych rzeczy. Ciekawą opcją może być też zakup wody toaletowej m.in. tej marki Adidas w cenie 19,99 zł.

Dzień Ojca w drogeriach

Popularne drogerie jak Rossmann czy Hebe również nie zapomniały o promocjach z okazji nadchodzącego święta. Przykładowo Rossmann przecenił około 24 perfum męskich, wśród których znalazły się zapachy tak kultowych marek jak Azzaro, Davidoff, Mont Blacs czy Hugo Boss. Nie brakuje też tańszych wód toaletowych, które dostaniemy już od 16,99 zł. W Hebe sytuacja wygląda bardzo podobnie. Sieć przeceniła męskie zapachy aż o 60 proc., a ze zniżki skorzystamy do 23 czerwca. Warto pamiętać, że promocyjne kosmetyki znajdziemy jeszcze w wielu innych salonach kosmetycznych.

Książki i płyty na Dzień Ojca. Czyli promocje Empiku

Prezent na Dzień Ojca możecie znaleźć również tutaj. W Empiku do 27 czerwca skorzystacie z promocji -70 proc. na druga tańszą płytę oraz drugą książkę. Wśród tytułów znalazły się m.in. hity z kategorii historia i biografie. Ponadto znajdziemy tam wiele okazjonalnych gadżetów z nadrukami – skarpetki w zestawie z kubkiem, zestawy narzędzi, kubki czy kosmetyki. Ceny zaczynają się od 29,99 zł.

Jeśli wspomniane propozycje nie przypadły wam do gustu, to pomysłów na prezenty możecie szukać w jeszcze wielu innych marketach. Tematycznymi promocjami wciąż chwali się m.in. Stokrotka, Intermarche, Netto, Avon, Carrefour i wiele innych. Macie już swój podarunek?

Czytaj też:

Aż 70 proc. taniej w Lidlu. Wielka promocja już w tym miesiącuCzytaj też:

Do salonów samochodowych wrócą rabaty? W II połowie roku to niemal pewne