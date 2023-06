Gigantyczna kumulacja Eurojackpot rozbita. Wiadomo, gdzie padła wygrana

Losowanie Eurojackpot z 23 czerwca wyłoniło zwycięzcę głównej nagrody. A ta była gigantyczna. Ze względu na wielokrotną kumulację, do zgarnięcia było aż 540 milionów złotych. Wiemy, komu się to udało.

Eurojackpot rozbity

W Eurojackpot 23 czerwca wylosowano liczby: 2, 3, 18, 23, 39 i 6, 8. Okazało się, że tym razem ktoś poprawnie skreślił dokładnie taką kombinację. Główna nagroda w wysokości 120 milionów euro padła w Niemczech. Co ciekawe aż 2,2 miliony euro w ramach nagrody drugiego stopnia trafi do kolejnych ośmiu graczy z Niemiec, a także po jednym z Litwy, Hiszpanii i Czech. Najwyższa wygrana w Polsce, to 868 tys. złotych.

Eurojackpot. Najwyższe wygrane

Loteria ma w Polsce kilka bardzo spektakularnych przykładów wygranych. Najwyższa w historii wygrana w naszym kraju padła 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Szczęśliwy gracz został multimilionerem, wygrywając aż 213,5 miliona złotych.

Na drugim miejscu jest wygrana z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gdzie 13 sierpnia 2021 roku poprawnie skreślono liczny, które dały wygraną w wysokości ponad 206,5 milionów złotych. Na trzecim miejscu jest szczęśliwiec z powiatu piotrkowskiego, który 10 maja 2019 roku wygrał ponad 193 miliony złotych.

Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot to gra liczbowa organizowana w Europie, w której udział bierze 18 państw europejskich, w tym Polska. Pozostałe kraje to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Grać można też przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro (na życzenie gracza w złotówkach), a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro.

