Masło o 40 proc. taniej, a kiełbasa o ponad 50. Tuż przed weekendem Lidl znów szaleje

Jeszcze nie minął tydzień od kolejnej promocji na masło w Lidlu, a już mowa o kolejnej. Tym razem sieć przeceniła produkt marki Pilos i jedną sztukę otrzymamy za jedynie 3,45 zł. Ta akcja obowiązuje tylko 6 lipca, dlatego zainteresowani powinni się spieszyć. Oferta na najbliższe dni to również wiele promocji piątkowych, wiemy, że zaoszczędzimy m.in. na kiełbasie śląskiej idealnej na grilla.

Promocja na masło w Lidlu. Tylko jeden dzień

Kostka masła ekstra Pilos 200 g tańsza jest o 40 proc. pod warunkiem że do kasy podejdziemy z trzema sztukami. To właśnie wtedy cena jednej wyniesie 3,45 zł, zamiast 5,76 zł. Wcześniej trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus – każda osoba ma dostęp wyłącznie do jednego.

Promocyjna cena masła z Lidla jest dziś jedną z najkorzystniejszych na rynku. Podobną ma aktualnie sieć Delikatesy Centrum – tam za kostkę Mlekovita wydamy 3,99 zł, jednak tylko 7 lipca. Przyglądaliśmy się ofertą innych sklepów m.in. Biedronki i okazuje się, że tam obowiązywała taka sama zniżka, ale termin akcji skończył się wczoraj. Większość popularnych marketów sprzedaje podobny produkt za minimum 5 zł.

Lidl przecenia nie tylko masło

Tuż przed weekendem w Lidlu znajdziemy również tańszą kiełbasę śląską Pikok na grilla. Sprzedawana jest w opakowaniach o wadze 50 g w cenie 5,49 zł zamiast 12,94 zł, a to o ponad 50 proc. taniej. Promocja obowiązuje wyłącznie 7 lipca i dedykowana jest użytkownikom aplikacji z aktywnym kuponem.

Ponadto klienci Lidla przez cały lipiec zaoszczędzą na mięsie – tańszy jest filet z kurczaka, boczek bez kości oraz indyk. Z weekendowych opcji, warto zwrócić uwagę na 4-paki Coca-Coli za 25,96 zł, soki Solevita w ramach 3 w cenie 2, olej rzepakowy za 6,49 zł czy piwo Carlsberg w 8-paku kosztującym 21,52 zł.

Jeśli planujecie grillowanie zainteresować was może również zniżka na owocowe piwo bezalkoholowe Lech – tańsze o 40 proc. oraz butelkowane Perlenbacher w cenie 2 ł za butelkę przy zakupie 8 sztuk. Większość zniżek ważna jest do soboty, warto jednak sprawdzać szczegóły w gazetkach.

