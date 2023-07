Drożyzna drożyzną, a warzywa i owoce są coraz tańsze. Ceny pomidorów zaskoczyły klientów

Drożyzna mocno daje się we znaki milionom Polaków. Nie tylko drenuje ich portfele, ale zmusza wiele osób do zaciskania pasa, by wystarczyło do pierwszego. Klienci, zanim dokonają zakupów, szukają tańszych produktów. Chociaż drożyznę widać niemal na każdym kroku, to można znaleźć miejsca, gdzie ceny niektórych produktów, zwłaszcza warzyw i owoców, mogą mile zaskoczyć kupujących.

Na takie wiadomości czekają osoby, które już mają dość drożyzny. Lato odmieniło oblicze nie tylko lokalnych bazarów. Sezon na polskie produkty sprawił, że warzywa i owoce tanieją z tygodnia na tydzień. Kolejną barierę cenową przełamała Biedronka. Ogólnopolska sieć dyskontów oferuje specjalne ceny na wybrane produkty. Klienci nie kryli zaskoczenia. „To są normalne ceny” Hitem sprzedaży są pomidory na gałązce w cenie 2,39 zł/kg. Jeszcze pod koniec maja — o czym informowaliśmy na łamach Wprost.pl — dyskont oferował ten sam produkt w promocyjnej cenie 4,99 zł/kg. Poprzednia przekreślona cena to 12,99 zł/kg. Pomidory na gałązce to niejedyny produkt, który można nabyć w tym tygodniu w promocyjnej cenie. Tańsze są także inne warzywa i owoce. Papryka czerwona kosztuje w promocji 4,99 zł/kg, jej poprzednia cena to 15,99 zł/kg. Rabat wynosi 68 proc. Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się także brzoskwinie w cenie 3,99 zł/kg oraz kalafior, który został przeceniony z 11,99 zł/kg na 4,49 zł/kg. Znacznie mniej zapłacimy też za inne produkty. Pieczarki w półkilogramowym opakowaniu kosztują 4,79 zł. – „Nadchodzą kolejne promocje. Ceny warzyw i owoców będą jeszcze niższe” — zaznacza sprzedawca. „Nareszcie jest taniej. To są normalne ceny” – mówią zgodnie kupujący. W podobnym tonie wypowiadają się eksperci. „Tak tanio nie było od wielu miesięcy” — dodają. Ich zdaniem to koniec drożyzny produktów rolnych, jakie znaliśmy do tej pory. Niektóre warzywa są pięciokrotnie tańsze niż w lutym czy marcu tego roku. Jeszcze w marcu pomidory były towarem luksusowym Najbardziej przecenione są pomidory malinowe. Na niektórych lokalnych bazarach można je nabyć już w cenie 6 zł/kg. Jeszcze kilka miesięcy temu ta odmiana pomidorów była towarem luksusowym. Nie wszyscy klienci mogli wówczas pozwolić sobie na ich zakup. Na początku marca pomidory malinowe kosztowały 38 zł/kg. Wraz z nadejściem wiosny, a teraz lata, ich ceny zmieniały się z każdym kolejnym tygodniem. Na tym jednak nie koniec promocji. Już w czwartek, 20 lipca będzie można nabyć pomidory malinowe w cenie 4,49 zł/kg. Regularna cena wynosi obecnie 9,99 zł/kg. Upust cenowy wyniesie 55 proc. Taniej będzie można kupić także borówki amerykańskie. Za opakowanie 500 gramów borówek klienci zapłacą jedynie 9,99 zł zamiast 15,99 zł. Jeszcze w czerwcu za pół kilograma borówek na lokalnych bazarach trzeba było zapłacić 25 zł. Czytaj też:

