Masowe obniżki na lokatach. Aż 7 banków postawiło na cięcia

Fala obniżek na lokatach nie oznacza nic dobrego. Ostatni przegląd ofert robiliśmy m.in. w lipcu, gdzie szukaliśmy tej najlepszej na pół roku i widać, że sytuacja ciągle się zmienia. W ciągu około tygodnia od posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej procenty na depozytach zdążyło obniżyć już jedenaście banków, a wśród nich znalazły się Santander Bank Polska, ING Bank Śląski czy Nest Bank.

Nowe warunki na lokatach. Te 7 banków dopiero co wprowadziło zmiany

Najnowsze zmiany dotyczą takich miejsc jak Bank Nowy, BOŚ Bank, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Nest Bank, PBS w Poznaniu oraz Santander Polska. Okazuje się, że każdy z nich zaproponował nowe niższe stawki często na najwyżej oprocentowanych depozytach. Niektóre ze wspomnianych instytucji wprowadziło korekty w ofertach po raz w drugi w krótkim czasie.

Jak wygląda sytuacja po tym jak baki wprowadziły obniżki na lokatach? Oprocentowanie zmalało m.in. w BOŚ Bank – zmniejszył je on dla lokat: EKOLokata 12M i EKOLokata 24M z 4 proc. do 3,5 proc.

W banku Citi Hanldowy na obu lokatach oprocentowanie spadło do 6,50 proc., zaś w ING Banku Śląskim do 5,25 proc. na lokacie terminowej Plus 6M i do 5,50 proc. na lokacie terminowej Plus 12M.

Największą ofertę lokat prezentuje Nest Bank. Najniższe oprocentowanie, bo 2,50 proc. dotyczy lokaty na 24 miesiące, zaś najwyższe lokaty Witaj na 6 miesięcy – 7,10 poc. Większość innych kształtuje się w okolicach od 4 do 4,5 proc. Jeśli mowa o PBS w Poznaniu tutaj każda lokata wiąże się z obniżką półprocentową. Podobnie jest w Santander Bank Polska – wyjątkiem jest Lokata Mobilna 4M – tutaj oprocentowanie spadło z 7 proc. do 5,50 proc.

Nowa opcja lokaty pojawiła się Banku Nowym. Mowa o wariancie NOWYdepozyt 4M ZYSK, w którym oprocentowanie wynosi 6,10 proc. Działa ona dopiero od 13 września. Oprocentowanie o 0,10 pp. niższe niż u odpowiednika na 3 miesiące, ale też wyższe o 0,10 pp. od lokaty na 6 miesięcy.

Konta oszczędnościowe mniej opłacalne

Nowe stawki w wielu przypadkach zwiastują również mniejsze zyski na kontach oszczędnościowych. Zauważymy to m.in. w ING Banku Śląskim, gdzie mniejszy zysk przyniesie Otwarte Konto Oszczędnościowe. Aktualna stawka premiowa to 6 proc. rocznie, a nie 7 proc. w skali roku jak do tej pory.

Podobną sytuację zauważymy w Nest Bank, gdzie oprocentowanie na Nest Koncie Oszczędnościowym to 6,90 proc. w skali roku po spełnieniu warunków promocji, a wcześniej mowa była o 7,60 proc. rocznie. Dodatkowo cięcie zauważymy w Nest Konto Twoje Cele – zmiana z 7,50 na 6,90 proc. rocznie.

Czytaj też:

Lokaty na trzy miesiące. 8 proc. to już przeszłośćCzytaj też:

Lokaty na 36 albo 48 miesięcy. Można zarobić, ale jest pewne utrudnienie