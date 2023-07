Lokaty bankowe na pół roku. Gdzie znajdziemy najlepszą ofertę?

Wybór dobrej lokaty uzależniony jest od różnych czynników. Sprawdzana jest wysokość oprocentowania, kwota możliwa do wpłaty czy dodatkowe warunki, jakie należy spełnić. Okazać się może, że w niektórych sytuacjach nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy. Sprawdźmy, jakie lokaty zyskały zainteresowanie klientów w lipcu na podstawie rankingu portalu Bankier.pl.

Jak działa lokata?

Lokata bankowa jest bezpiecznym sposobem na oszczędzanie, który często myli się z kontem oszczędnościowym. Lokata polega na powierzeniu do banku naszych oszczędności na odgórnie ustalony okres. W zamian za ich przekazanie, bank po zakończeniu umowy zwraca nam całą kwotę wraz z zebranymi odsetkami. Konto oszczędnościowe natomiast nie narzuca nam odgórnego terminu przechowywania funduszy. W każdej chwili możemy ją wpłacać i wypłacać.

Najlepsze lokaty półroczne w lipcu 2023

Najkorzystniejszą ofertę dla nowych klientów przygotował Nest Bank — Nest Lokata Witaj. Przy lokacie półrocznej wpłacić możemy od 1000 zł do 50 000 zł, a RRSO wynosi 8 proc. Co więcej, aby otrzymać odsetki, należy spełnić kilka dodatkowych wymagań. Wśród nich znajdują się:



regularny wpływ wynagrodzenia na ROR w wysokości min. 2000 zł;

wykonanie minimum trzech transakcji w miesiącu;

wyrażenie zgód marketingowych.

Lokatę założyć można w terminie do miesiąca od dnia utworzenia konta osobistego.

Na drugim miejscu znajduje się Lokata Plus w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Założona może zostać na okres od 30 do 360 dni, a minimalna kwota wpłaty wynosi 1000 zł. Mogą z niej skorzystać posiadacze ROR e-direct oraz konta oszczędnościowego Plus Konto.

Przy lokacie półrocznej jej oprocentowanie wynosi 7-7,5 proc. Wszystko zależy od minimalnej kwoty wpłaconej na konto. Wyższe oprocentowanie dostępne jest od wpłaconych 25 000 zł. Maksymalnie na lokacie możemy przechowywać 150 000 zł.

Ostatnie miejsce na podium zajmuje oferta Citi Handlowego. Lokata Promocyjna oferuje nowym klientom oprocentowanie 7,40 proc. w skali roku. Skorzystać z niej mogą posiadacze konta Citigold, których saldo dziennie wynosi minimum 450 000 zł. Na lokatę wpłacić można od 20 000 zł do 500 000 zł.

Nie tylko lokata na 6 miesięcy

Różni klienci mają różne potrzeby. Dlatego też banki dają możliwość korzystania z różnych innych ofert lokat. Możemy skrócić długość trwania umowy do 2-3 miesięcy. W takich przypadkach najwięcej ofert skierowanych jest do nowych klientów. Jednak wśród nich znajdą się również takie, które zainteresują nawet już obecnego klienta.

Jednym z przykładów kwartalnej lokaty jest oferta Inbanku — Lokata na Start. RRSO wynosi 8 proc. i nie zmienia się przy wydłużeniu trwania oferty. Na lokatę można wpłacić od 1000 zł do 50 000 zł. Dodatkowym atutem promocji jest możliwość założenia jej bez wychodzenia z domu.

Velo Bank również przygotował coś dla nowych, jak i obecnych klientów. Lokata Mobilna na Start to oferta, w której wystarczy mieć dostęp do bankowości elektronicznej. O lokatę możemy zawnioskować bez wychodzenia z domu, a wymagana kwota wynosi od 1000 zł do 50 000 zł. W porównaniu z konkurencją, Velo Bank pozwala zarabiać na lokacie trwającej jedynie 2 miesiące.

