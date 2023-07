Lokaty na trzy miesiące. 8 proc. w dwóch bankach

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej. Maksymalna stawka oferowana przez banki to 8 proc. w skali roku. Oferują ją dwie instytucje.

Lokaty na trzy miesiące. Gdzie 8 proc?

Pierwsza to Bank Nowy, który proponuje lokatę NOWYdepozyt 3M. Oprocentowanie na poziomie 8 proc. to wzrost o 0,40 pp. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Wpłacać można 100 000 zł.

8 proc. w skali roku oferuje też Inbank na Lokacie na Start. Oferta ta również skierowana jest do nowych klientów, ale w tym wypadku maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Wiceliderem zestawienia jest Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, który proponuje 7,50 proc. na Lokacie Plus przy wpłacie co najmniej 25 000 zł (dla niższej kwoty przewidziano oprocentowanie na poziomie 7 proc.). W tym wypadku z oferty mogą skorzystać posiadacze konta w banku.

Podium zamyka Twoja Lokata od Citi Handlowego. Oprocentowanie z oprocentowaniem 7,10 proc. w skali roku. Jest to oferta na maksymalnie 20 000 zł, skierowana do posiadaczy konta osobistego w instytucji.

7 proc. w sześciu bankach

Oprocentowanie na poziomie 7 proc. w skali roku oferują: Bank Millennium (Lokata "Lubię to Polecam"), Bank Pocztowy (Lokata w Porządku), BFF Banking Group (Lokata Facto), PBS w Poznaniu (ekstraLOKATA 3M), neoBank (neoLOKATA Nowy Depozyt Plus) oraz VeloBank (Lokata na Nowe Środki).

