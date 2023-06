Ranking lokat. Jeden bank ma ofertę na 10 proc., ale są warunki

O najkorzystniejszej ofercie lokaty terminowej pisaliśmy kilka dni temu. To Lokata Urodzinowa IKO PKO BP. Przeznaczona jest dla posiadaczy konta, pieniądze można zdeponować na 10 proc. na 6 miesięcy. Wymaga jednak spełnienia dodatkowych warunków i nie polegają one na tym – jak bywa zwykle – że posiadacz lokaty musi korzystać z karty płatniczej albo utrzymać na rachunku określone saldo. Warunkiem skorzystania z lokaty jest ustanowienie zlecenia stałego lub zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO TFI lub zakup ubezpieczenia PKO TU.

Żaden inny bank nie posiada ofert z dwucyfrowym oprocentowaniem.

Najatrakcyjniejsze oferty tylko dla nowych klientów albo nowych środków

Dwa banki oferują oprocentowanie 8,5 proc. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie konta osobistego. Z wysoko oprocentowanej lokaty w Credit Agricole mogą skorzystać tylko nowi klienci: zakładają ją przez aplikację mobilną w ciągu 14 dni od otwarcia rachunku osobistego. Oferta dostępna jest do 30 czerwca 2023 r. Atrakcyjne oprocentowanie będzie naliczało się przez 180 dni. Tylko przez 60 dni będzie z kolei ważna oferta PKO BP. Skorzysta z niej jednak więcej klientów, bo przeznaczona jest wprawdzie dla nowych środków, ale nie ma wymogu, by pochodziły one od nowych klientów.

Nest Bank ma w ofercie Konto Oszczędnościowe na 8,25 proc. Aby zdeponować pieniądze na 3 miesiące, trzeba spełnić dwa warunki: zapewnić wpływ w wysokości min. 2000 zł oraz wykonać co najmniej 3 transakcje Blikiem/kartą/przelewem.

Nowi klienci InBanku założą 3-miesięczną Lokatę na Start. Uwaga! Depozyty założone w Inbank gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, do 100 tys. euro.

Tylko dwie lokaty na 8 proc.

Velo Bank ma dwie oferty lokat na 8 proc. Elastyczne Konto Oszczędnościowe „Nowe środki” wymaga zapewnienia nowych środków. Oferta obowiązuje przez 3 miesiące, promocja kończy się 17 czerwca. Z kolei 2-miesięczna Lokata Mobilna na Start jest przeznaczona dla klientów aktywujących swój pierwszy profil w bankowości mobilnej, dostępna w ciągu 30 dni od tejże daty.

Oferty na 8 proc. mają też mBank i Santander. W tym pierwszym można otworzyć Rachunek Moje Cele do27 września 2023 r. i zadbać, aby w danym miesiącu suma wpływów na rachunek była wyższa od sumy obciążeń o min. 100 zł. Z kolei Konto Max Oszczędnościowe w Santander obowiązuje przez 3 miesiące, ale promocja kończy się ostatniego dnia czerwca, więc kto dopiero teraz zainteresował się tym produktem, nie wykorzysta już w pełni jego możliwości.

Schodzimy poniżej 8 proc. Lokaty oprocentowane na 7-7,5 proc. znajdziemy w większości banków. Velo Bank nie wymaga posiadania konta, by skorzystać z 2-miesięcznej Lokaty na Nowe Środki. Citi Handlowy ma 6-miesięczną Lokatę Powitalną na 7,4 proc., ale wymaga założenia kota Citigold i zapewnienia salda dziennego środków na poziomie co najmniej 450 000 zł.

