Lokaty na 36 albo 48 miesięcy. Można zarobić, ale jest pewne utrudnienie

Oprocentowanie lokat terminowych systematycznie spada. O ile jeszcze kilkanaście tygodni temu w większości banków można było znaleźć ofertę na 6 proc., to teraz 5 – 5,5 proc. uznawane jest już za ciekawą propozycję. To nie koniec złych wiadomości dla oszczędzających: w najbliższych miesiącach oprocentowanie będzie dalej spadało, co ma związek ze zmniejszająca się inflacją i spodziewaną obniżką stóp procentowych. Tak więc jeśli dziś komuś uda się ulokować pieniądze na 5 proc. na 3 miesiące, to musi się liczyć z tym, że następnym razem będzie musiał się zadowolić już ofertą na 4 proc.

Lokaty na 24, 36 i 48 miesięcy – najlepsze oferty

Sposobem na ominięcie konieczności ciągłego poszukiwania dobrze oprocentowanych deporyzów są lokaty długoterminowe – 24 lub 36-miesięczne. Niektóre banki mają w ofercie nawet lokaty 48-miesięczne. Najlepsze pozwalają zarobić nawet 6,5 proc. w skali roku.

Najlepsza ofertę lokaty 24-miesiecznej ma Volkswagen Bank (6,5 proc.). Na 6 proc. ulokujemy pieniądze w Toyota Bank, a na 5 proc. w BFF Banking Group. Banki te kierują swoją ofertę do klientów, którzy posiadają w nich konto.

Volkswagen Bank ma też najlepsze oferty dla depozytów na 36 i 48 miesięcy (6,5 proc. dla posiadaczy rachunków). Bank Pekao ma w ofercie lokatę na 36 miesięcy oprocentowaną na 6 proc., a Toyota Bank na 5,7 proc.

Wśród ofert na 48 miesięcy na drugim i trzecim miejscu znajdują się propozycje BFF Banking Group i InBank – obie na 3,5 proc. Ta ostatnia propozycja nie wymaga posiadania rachunku bieżącego.

Dla osób gotowych ulokować pieniądze na kilka lat mamy zła wiadomość: tak długie depozyty to wyjątkowe sytuacje. Wiele banków w ogóle nie ma ofert na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Czytaj też:

Chiny są „nieinwestowalne”. Amerykańskie firmy się wycofująCzytaj też:

Prezes Pekao uważa, że wakacje kredytowe będą, ale nie dla wszystkich