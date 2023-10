To ekspresowa akcja. Weekend darmowej dostawy w Rossmannie

Robicie zakupy w Rossmannie? Jeśli tak, warto dowiedzieć się więcej o aktualnej ofercie drogerii, bowiem być może zaoszczędzicie na produktach jeśli zamówicie je w weekend. Akcja promocyjna dotyczy sklepu online. Darmowa dostawa będzie możliwa 21 i 22 października.

Darmowa dostawa w Rossmannie. Tak skorzystasz

Rossmann dopiero co przedstawił najnowszą gazetkę promocyjną, w której masę produktów można znaleźć za mniej niż 15 zł. Teraz dowiedzieliśmy się o nowej weekendowej akcji promocyjnej z darmową dostawą w tle. Każdy, kto zrobi zakupy za pośrednictwem strony www.rossmann.pl i do koszyka doda chociaż jeden produkt marki NYX za dostawę nie zapłaci nic.

Akcja dotyczy zamówień z wysyłką kurierską oraz paczkomatową i łączy się z innymi promocjami. Ofert rabatowych jest naprawdę wiele, sieć przeceniła teraz znane kosmetyki makijażowe takich marek jak Eveline, Lovely czy Max Factor, a także kultowe zapachy np. Calvina Kleina czy Dolce&Gabana. Jeśli i tak planowaliście iść do Rossmanna, po któreś z nich, warto sprawdzić, czy online nie będzie wygodniej i taniej.

To można wybrać z produktów NYX w Rossmannie. Wystarczy jeden

Jak zapowiedział Rossmann, by otrzymać darmową, wystarczy jeden produkt NYX, a tych jest w ofercie naprawdę sporo. Zastanawiacie się, czy są drogie? Otóż to zależy. Na liście znajdziemy aż 500 artykułów jak pomadki, eyelinery, błyszczyki, cienie do powiek, kredki do ust. Za niektóre rzeczywiście zapłacimy sporo, to jednak nie jest zasada.

Teraz produkty NYX można kupić już od 10,79 zł – najmniej kosztują kredki do oczu Makeup Slim Eye Pencil – dostępne są w różnych odcieniach. Ponadto niewiele wydamy np. na kremowe szminki do ust w modnych kolorach – dostępne są za 17,49 zł. Mniej niż 20 zł zapłacimy za brokat do twarzy, który świetnie sprawdzi się w zbliżającym się sezonie karnawałowym.

Jeśli mowa o pudrach czy podkładach do twarzy na te trzeba przeznaczyć teraz minimum 42,99 zł. W tej samej cenie znajdziemy tusz do rzęs NYX Profesiolan Makeup Worth The Hype. Hitem są też bronzery w cenie 44,99 zł oraz korektory połączone z serum do twarzy z serii Bare With Me.

Czytaj też:

Rossmann wycofuje produkty z logo Team X. To pokłosie Pandora GateCzytaj też:

Rossmann przecenił kremy kultowych marek. Za ten zapłacisz mniej niż 30 zł