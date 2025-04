Marcowa stabilizacja na rynku wtórnym. W tym mieście mieszkania podrożały

W marcu na rynku wtórnym w największych miastach odnotowano wzrost podaży mieszkań, co ustabilizowało ceny.

„We wszystkich metropoliach marzec przyniósł wzrost podaży mieszkań z drugiej ręki, a w efekcie stabilizację średniej ceny metra kwadratowego. Z tego trendu wyłamała się jedynie Łódź, gdzie średnia poszła w górę o 2 proc”. – wynika z danych portalu GetHome.pl.

Łódzki rynek wtórny w górę

Jak wskazuje Marek Wielgo, ekspert serwisu, wzrost cen na łódzkim rynku wtórnym może wynikać z rosnącego udziału nowszych mieszkań wybudowanych po 1989 roku.

– Łódź ze średnią ceną 8,7 tys. zł za metr kwadratowy jest wciąż jedną z najtańszych metropolii. Na rynku wtórnym wysoki udział mają tu mieszkania w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Wzrost średniej ceny metra kwadratowego może być w dużej mierze efektem rosnącego odsetka lokali wybudowanych po 1989 r. – mówi Marek Wielgo.

Potwierdzają to dane z przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar. Wskazują one, że w Łodzi liczba unikalnych ofert sprzedaży mieszkań z drugiej ręki zwiększyła się od początku roku z 5,2 tys. do 6,8 tys., czyli aż o 31 proc.

Rynek wtórny – zwiększona liczba mieszkań w stolicach regionów

Podobny trend podaży odnotowano w innych metropoliach. Według danych Adradar w marcu liczba mieszkań na rynku wtórnym zwiększyła się o 14 proc. w Warszawie, o 10 proc. w Trójmieście i Łodzi, o 9 proc. w Poznaniu, a nieco mniej w Katowicach (+8 proc.), Krakowie (+6 proc.) i Wrocławiu (+4 proc.). Większa dostępność ofert wpłynęła stabilizująco na ceny – w większości miast utrzymały one poziom z lutego. Wyjątkiem pozostaje wspomniana wyżej Łódź.

Czytaj też:

Marcowe ceny mieszkań. Na warszawskim rynku niespodzianka

Marcowe ceny mieszkań na rynku wtórnym

Jak wyliczył Adradar, w Warszawie mieszkania z drugiej ręki kosztowały w marcu średnio w przeliczeniu na metr kwadratowy ok. 17,9 tys. zł, w Krakowie – 17,4 tys. zł, w Trójmieście – 15,9 tys. zł, we Wrocławiu – 14,5 tys. zł, w Poznaniu – 11,6 tys. zł, a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która jest najtańszym rynkiem w tym zestawieniu – 8,5 tys. zł za metr kwadratowy.

„W Warszawie i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego jest już niższa niż przed rokiem o odpowiednio 2 proc. i 1 proc. W Krakowie średnia utrzymuje poziom sprzed 12 miesięcy. W tym okresie najbardziej wzrosła ona we Wrocławiu (+6 proc.), a najmniej w Poznaniu (+1 proc.)” – zwracają uwagę eksperci z GetHome.pl.

Czytaj też:

Kiedy będą obniżki stóp procentowych? Ekspert wskazuje terminCzytaj też:

Ile potrzebujesz pieniędzy, żeby kupić mieszkanie w Polsce? Eksperci wyliczyli